Koca, “Artık okulları kapatmak istemiyoruz”

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine, yeni PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini ifade eden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi" diye konuştu.

COVID-19'UN "MU" VARYANTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı" bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, Türkiye'deki COVID-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasının "Delta" veya "Delta Plus" olduğunu ifade ederek, "İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

OKULLARDA KAPATMAYI DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ

Sağlık Bakanı Koca, okulların salgın dolayısıyla tekrar kapatılma ihtimaline ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık 'elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla yapılması gereken tedbirler, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Hangi durumda, hangi pozisyonda ne yapılması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görülünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil, sınıf en fazla olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini 14 günlük zaman diliminde, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz."

Bir başka soruya karşılık, geçici koruma altındaki kişiler ve göçmenlerin de aşılandığını belirten Koca, "Kaydı olmayanların sayısı çok az. Toplama bakıldığında öyle yüksek oranlı değil. Yani Suriyeli mesela 3,5-4 milyon kayıtlı olan kişi var, hepsine ulaşıyoruz" diye konuştu. Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de kayıtlı Afganlıların da hepsine aşı yapıldığını bildirdi.