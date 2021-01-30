Kitap okuyana hediye

Başakşehirli çocukların dijitalleşen dünyada kitaplarla daha fazla vakit geçirmesi için yola çıkan Başakşehir Belediyesi, 'oku, anla, kazan' projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte 8-15 yaş arasındaki çocuklar, ilçe genelinde bulunan ve 100 bine yakın kitap bulunduran 10 bilgi evindeki kütüphanelerden aldıkları kitapları teslim ederken bir form dolduracak.

HER AY EN AZ 4 KİTAP OKUNMASI GEREKİYOR

İçerisinde kitabı okuyanların bileceği standart soruların yer aldığı formlardan bir ay içerisinde en az 4 adet teslim eden çocuklar değerlendirmeye alınacak. Dijitalleşen dünyada kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istenilen çocuklara her ay sürpriz hediyeler verilecek.







PROJE BİR YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Şubat ayı itibariyle başlayacak 'oku, anla, kazan´ projesi bir yıl boyunca devam edecek. Proje ile çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Başakşehir Belediyesi, pandemi döneminde evde kalan çocukları neşelendirerek mutluluklarına ortak olmayı da hedeflediklerini duyurdu. Kitapseverler, ilçe genelindeki Akif İnan, Altınşehir, Bahçeşehir, Cemil Meriç, Cevdet Kılıçlar, Güvercintepe, Necdet Yıldırım, Şahintepe, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ve Fenertepe bilgi evlerinde kitaplarına ulaşabilecek