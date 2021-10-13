Kasıntı ne demek, ne anlama geliyor? Kasıntı kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kasıntı kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çekinik

2- Utangaç

3- Kibirli

4- Kendini Beğenmiş

5- Mütekebbir

6- Ukala

7- Şermsar

8- Sıkılgan

9- Cakalı

10- Gururlu

Kasıntı Ne Demek?

Öz Türkçe bir kelime olan kasıntı, hem gösteriş meraklısı hem de sıkılgan manasına gelir.

Kasıntı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Kasıntı kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Kıyafetlere sonradan yapılan dikiş

İkinci Anlamı: Yaptıklarıyla böbürlenmeyi seven kişi, kibirli

Kasıntı Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Kasıntı insanlardan oldum olası hiç hoşlanmamışımdır.''