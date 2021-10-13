Kasıntı ne demek, ne anlama geliyor? Kasıntı kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Kasıntı kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Çekinik
2- Utangaç
3- Kibirli
4- Kendini Beğenmiş
5- Mütekebbir
6- Ukala
7- Şermsar
8- Sıkılgan
9- Cakalı
10- Gururlu
Kasıntı Ne Demek?
Öz Türkçe bir kelime olan kasıntı, hem gösteriş meraklısı hem de sıkılgan manasına gelir.
Kasıntı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Kasıntı kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Kıyafetlere sonradan yapılan dikiş
İkinci Anlamı: Yaptıklarıyla böbürlenmeyi seven kişi, kibirli
Kasıntı Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Kasıntı insanlardan oldum olası hiç hoşlanmamışımdır.''
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