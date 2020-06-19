İş Bankası bu yılki kampanyada çocuklara; Jules Verne’in 'Dünya’nın Merkezine Yolculuk' ve 'Doktor Ox’un Deneyi' ile Robert Louis Stevenson’ın 'Define Adası' adlı kitapları karne hediyesi olarak veriyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ilk Türk Bilimsel Arktik Seferi’ne dair özel olarak hazırlanan 'Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda' kitapçığı da hediye edilen kitaplar arasında yer alıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan kitaplar için, gazeteci yazar Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek şekilde düşüncelerini de paylaştığı bir önsöz de kaleme aldı.

BU SENE KİTAPLAR DİJİTAL ORTAMDA

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasına ilişkin olarak, “Küçük yaşlardan itibaren kitap okumak, insanın geniş bir vizyonla düşünmesini, sorgulayan ve araştıran bir birey olmasını sağlar. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmanın, kitap sevgisi aşılamanın, merak duygularını uyandırmanın, hayal güçlerini geliştirmenin çok önemli olduğuna inanıyor ve 13 yıl önce hayata geçirdiğimiz kampanya ile bu yönde katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Pandeminin, hemen hemen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim hayatını etkilediğine işaret eden Bali, “Her yaz tatilinde şubelerimizi dolduran çocuklarımızla birlikte şenlik havasında geçirdiğimiz ‘Karneni Göster, Kitabını Al’ kampanyamızda, bu kez pandemi nedeniyle ne yazık ki fiziken birlikte olma imkânı bulamayacağız. Bunun yerine, çocuklarımızla geçmiş yıllardan farklı olarak dijital ortamda buluşacağız” dedi.

Adnan Bali, dijital ortamda yayımladıkları kitapları, geçmiş yıllarda olduğu gibi Braille alfabesi ile basılı olarak görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara göndereceklerini de belirtti.

BİLİM KURGU, MACERA, KUZEY KUTBU’NA DAİR BİLİNMEYENLER

Kampanyada bu yıl öğrenciler için seçilen kitapların ikisi; bilimkurgunun temellerini atan, bilim insanları ve mucitlerin çalışmalarına ilham kaynağı olduğu bilinen Jules Verne’e ait. Verne’in 'Dünya’nın Merkezine Yolculuk' kitabında; dünyanın merkezine yapılan ve Kuzey Avrupa ülkelerinde başlayan serüvende yer altında bulunan deniz, eski çağlardan kalma hayvanlar, nehirler, ağaç büyüklüğünde mantarlar, volkanlar gibi çocukların ilgisini çekebilecek öğeler yer alıyor. Yazarın ‘Doktor Ox’un Deneyi’ kitabında ise bir bilim insanının tuhaf bir kasabada yaptığı ilginç deney sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

Kampanya kapsamındaki diğer karne hediyesi olan Robert Louis Stevenson’ın 'Define Adası' kitabında 8'inci yüzyılın ikinci yarısında küçük bir çocuğun, bir definenin peşinde korsanlarla yaşadığı maceralar sürükleyici bir hikâye ile aktarılıyor. Bu yıl kampanya kapsamında hazırlanan “Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbu’nda” kitapçığı ise çocukların Kuzey Kutbu’na dair çok şey öğreneceği bilgiler içeriyor. Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Ali Yücel öncülüğünde 1956 yılında kurulan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, eğitime destek veren projelerde de yerini alıyor.

12 YILDA 14 MİLYON KİTAP DAĞITILDI

'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyası kapsamında şimdiye kadar 12 yılda 14 milyon kitap armağan edildi. Türkiye İş Bankası, eğitim alanında 'Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyasının yanı sıra başka projeler de yürütüyor. 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) ana sponsorluğunu üstlenen İş Bankası, ülke genelinde 25 binin üzerinde satranç sınıfı açtı. Bu süre zarfında, 30 bin olan satrançtaki lisanslı sporcu sayısı 900 bine yaklaştı ve satranç özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar arasında en fazla tercih edilen seçmeli derslerden biri oldu.

Bankanın eğitim alanındaki bir diğer sosyal sorumluluk projesi, Darüşşafaka ile birlikte sürdürdüğü '81 İlden 81 Öğrenci' projesi. 12 yılın tamamlandığı bu projede; babası ve/veya annesini kaybetmiş, imkânları kısıtlı, yetenekli çocukların beşinci sınıftan başlayarak liseyi bitirinceye kadar bütün eğitim giderleri karşılanarak sıcak bir yuva ortamında kaliteli eğitim almaları sağlanıyor. İş Bankası proje kapsamında, Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerin 600’ünün tüm eğitim masraflarını karşılıyor, mezun olan başarılı öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Banka, 'Altın Gençler' programıyla de 1971 yılından bu yana her yıl, üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendiriyor. Bugüne kadar ödül alan öğrencilerin sayısı 3 bin 500’ü aştı.