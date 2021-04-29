Kapanma döneminde kreşler açık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma döneminde Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin faaliyetlerinin, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla devam edeceğini açıkladı.

Bakan Yanık, İçişleri Bakanlığı’nın 26 Nisan tarihli genelgesi kapsamında, zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlerden üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığını söyledi. Yanık, “Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleriyle özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerinin devamına karar verildi” diye konuştu.

VALİLİKLER YEREL KARAR ALABİLİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ayrıca, valiliklere daha önce verilen yetki doğrultusunda, bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar alınabileceğini de belirtti.

Derya Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2 bin 310 özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen önlemlerle Bakanlık tarafından daha önce yayımlanan COVID-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini vurguladı.