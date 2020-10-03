Kampüste 'sevgi' nöbeti

Gönüllü 5 akademisyen ve öğrenciler, sadece beslenme değil can dostların aşılanması ve özel veterinerde kontrollerinin sağlanması için de seferber olurken, üniversite yönetimi sokak hayvanları için her ay yaklaşık 200 kilo mama desteği sağlıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmeye başladığı mart ayında, "Sokaklar boş, onların tabakları dolu olsun" sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı. Kampanya kısa sürede büyüdü ve her kesimden destek gördü. Yaşanan süreçte, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için büyük çaba gösterilirken, gönüllü akademisyenler de kendi içlerinde bir takvim oluşturarak sabah ve akşam saatlerinde düzenli olarak besleme yaptı.

50'DEN FAZLA KEDİ, ÇOK SAYIDA KÖPEK

Kampanya, öğrencilerin de katılımıyla giderek büyüdü ve bu zamana kadar genişleyerek devam etti. Kampüs çevresindekiler de dahil olmak üzere 50'den fazla kedi ve çok sayıda köpeğin beslenme ihtiyacı karşılandı; gözleri görmeyen ya da parazit ve mantar gibi birçok sıkıntı yaşadığı anlaşılan sokak hayvanlarının veterinerde tedavisi sağlandı. Üniversite yönetiminin de her ay düzenli olarak mama alımına karar vermesi, kampanyanın güçlenerek sürdürülmesinde etkili oldu.

'YARDIM KİTİ HAZIRLADIK, KARGAYI TEDAVİ ETTİRDİK'

Gönüllü ekipte yer alan İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Öğretim Görevlisi Sedef Ahuoğlu, güçleri yettiği kadar sokak hayvanlarına destek olacaklarını belirterek bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ahuoğlu, "Pandemi döneminde başladığımız çalışmaları, bugüne kadar aralıksız sürdürdük. Ben, gönüllü arkadaşlarım ve bize destek veren öğrencilerimiz, sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Elbette üniversite yönetimimizin sağladığı destek, bizlere güç ve cesaret verdi. Bu ay içinde 8 canlımızı kısırlaştırdık. Kampüsümüzde bulduğumuz yaralı bir karganın tedavi edilmesini sağladık. Acil durumlara karşı, üniversitemizde hayvanseverlerin ulaşacağı özel bir 'yardım kiti' oluşturduk. 'Foxi' ve 'Tilki' adında kampüsümüzün vazgeçilmezi olan iki köpeğimiz, bir de kirpimiz var. Üniversite olarak yaptığımız çalışmalar ve sokak hayvanlarına sağladığımız destekle örnek olduğumuzu düşünüyorum" dedi.