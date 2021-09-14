Kampusa dönüş başladı! Kantin çayını bile özlemişiz

OKULDA OLMAK NE GÜZELMİŞ

Emre Bayrak (Diş Hekimliği Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi): Dersler yeni başladı ve uzun bir ara verdiğimiz için adapte olmakta zorlanıyorum ama zamanla eskisi gibi olur diye düşünüyorum. Klinik derslere üniversiteye geliyoruz, akşamları da çevrimiçi derse giriyoruz. Kampus hayatını çok özlemişim. Sadece bahçede insan arasında olmak bile çok güzelmiş. Hatta burun kıvırarak gittiğimiz yemekhaneden tutun otomattan aldığımız ucuz çay kahve bile güzel geliyor artık.

ÖĞRENCİ SOHBETİNİ UNUTMUŞUZ

Sezgin Çoban (Diş Hekimliği Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi): Üniversiteye başlayıp evden ayrılınca ailenizi ne kadar özleseniz de buradaki yaşama alışıyorsunuz. Bunun üzerine uzun zaman evde kalmak zorlayıcı oluyor. Ailem Bandırma’da ama geçtiğimiz şubat ayında uzaktan eğitim devam ediyor olmasına rağmen İstanbul’a geri döndüm. En çok arkadaşlarımı , öğrenci sohbeti yapmayı özledim. Ayrıca kantinden yemekhaneye her şey gözüme daha güzel görünüyor şimdi.

KIYMETİNİ KAYBEDİNCE ANLADIM

Göksu Özalp (Diş Hekimliği Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi): Pratik eğitimde büyük kayıplara uğradığımızı düşünüyorum. Teorik olarak gayret gösteren öğrenci için verimli bir süreçti. Bu yıl direkt pratik eğitimle karşı karşıya kalınca hazırlıksız olduğum için tedirginim açıkçası. Bundan 2 sene önce sorsanız okulun konumundan kantinine varana kadar her şeyinden şikayet edebilirdim. Para atıp çay vermeyen otomatı bile özledim, meğerse çok kıymetliymiş, kaybedince anladım.

UZAKTAN DERS ZOR OLUYORDU



Ayşe Zehra Çelik (Diş Hekimliği 4’üncü sınıf öğrencisi): Yüz yüze eğitime döndüğümüz için mutluyum çünkü biz 3’üncü sınıftan itibaren uygulamalı derslere ağırlık veriyoruz. Uygulama anlamında uzaktan eğitim verimli olmuyor ama bence teorik dersler uzaktan devam edebilir. Açıkçası ben uygulama dışında kampusa gelmenin şart olmadığını düşünüyorum ama arkadaşlarımı, sosyalleşmeyi çok özlemişim asla kampustan tam olarak kopmak istemem.