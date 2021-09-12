Üniversiteler nasıl açılacak?

İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi: Rektör Naci İnci’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Boğaziçi Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim modeli tercih edilecek. Belirlenen bazı dersler ise çevrim içi yapılacak.



İstanbul Üniversitesi: Teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze öğretim modeliyle yapılacak. Ancak salgın şartları ve değişen koşullara göre derslerin yüzde 20 ile yüzde 40’lık bölümü dijital öğrenme ve uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilecek. Üniversitede dersler akademik birimin kararı çerçevesinde seyreltilmiş veya gruplamalı öğretim modelleriyle gerçekleştirilecek. Eğitim yılı 13 Eylül’de başlayacak.



Marmara Üniversitesi: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacak. Programlardaki derslerin en fazla yüzde 40’ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi: YÖK’ün kararı ve aşılanmaların artmasına paralel olarak t4 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamayı planlıyor.. Pandemi öncesi dönemden farklı olarak maske-mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle uygulayacak. Üniversite, ek tedbirlerini de önümüzdeki günlerde açıklayacak.



Mimar Sinan Üniversitesi: 2021-2022 eğitim öğretim yılında dersler 18 Ekim’de başlayacak. Üniversitede zorunlu dersler yüz yüze yapılacak ancak seçmeli ve ortak olan diğer derslerde hibrit eğitim modeli uygulanacak.



İstanbul Teknik Üniversitesi: 4 Ekim’den itibaren yüz yüze eğitme geçecek ancak bölümler bazında yüzde 30 hibrit eğitim modeli uygulanacak. İsteyen öğrenciler ‘havuz dersi’ denen giriş derslerini uzaktan eğitimle alabilecek.

ANKARA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Hazırlık Sınıfı dışında yüz yüze eğitimle başlayacak. Pandeminin seyrine göre hazırlık sınıfı için de 2021-2022 Bahar Dönemi’nde yüz yüze eğitime geçilebilecek.



Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi de yeni akademik yılda yüz yüze eğitime geçme kararı aldı. Üniversite senatosu tarafından alınan karara göre teorik ve uygulamalı dersler gerektiği durumlarda çevrim içi yapılabilecek. Üniversitenin akademik yılı 28 Eylül’de başlayacak.



Hacettepe Üniversitesi: Akademik yıl 27 Eylül’de başlıyor. Aşı olan ve olmayan öğrenciler için farklı uygulamalar planlanan üniversiteden yapılan açıklamada “Aşı programına dahil olan ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce yaptıran ya da en çok 72 saat öncesine ait PCR testi olan öğrenciler dersleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip edebilecek” denildi. Aşı programına dahil olmayan veya ikinci doz aşısını olmakla birlikte henüz üzerinden15 gün geçmemiş öğrencilerse dersleri çevrim içi takip edecek.



Gazi Üniversitesi: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretim 4 Ekim tarihinde yüz yüze eğitimle başlayacak. Ancak programlardaki derslerin yüzde 40’ına kadar uzaktan öğretim yoluyla yapılabilme imkanı da Senato kararıyla verildi. Sınavlar da yüz yüze yapılacak.

İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi: Senato tarafından alınan kararlara göre belirlenen dersler uzaktan eğitimle, diğer dersler de yüz yüze yapılacak. Tüm sınavlar (ara sınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları) yüz yüze ve denetimli olarak yapılacak.



Ege Üniversitesi: Yeni dönem 11 Ekim’de başlayacak. Bu nedenle üniversite tarafından aşılanmanın arttırılması için “Aşı Ol” kampanyası başlatıldı.

BURSA

Uludağ Üniversitesi: 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1 Ekim’de başlayacak. YÖK tarafından aksi bir karar alınmadığı müddetçe eğitim öğretim modeli yüz yüze olacak. Derslerde ve sosyal ortamlarda maske, mesafe ve hijyen kuralı sıkı şekilde uygulanacak.

ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi: Üniversitede 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi dersleri, 4 Ekim’de başlayacak. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, “hibrit eğitim” şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanlanıyor. Üniversite’den yapılan açıklamada “Dersler, akademik birimlerin, ilgili kurulları ile derslerin özellikleri çerçevesinde karma şekilde planladı. Hangi dersin ne şekilde verileceği akademik programların web sitelerinden duyurulacak” denildi.



Osmangazi Üniversitesi: Güz dönemi dersleri, 4 Ekim’de başlayacak. Üniversitenin aldığı kararlara göre teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze eğitim modeliyle yapılacak. Derslerde öğrenci sayısı ve fiziki koşullar göz önüne alınarak ilgili akademik birimlerin kararı ile seyreltilme yoluna gidilebilecek. Bazı teorik dersler ise ilgili akademik birimlerin kararı ile belirli oranlarda uzaktan eğitim modeli ile verilecek.

KONYA

Selçuk Üniversitesi: 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılmasına ilişkin karar alındı. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, alınan kararın salgının seyrine göre yeniden değerlendirilebileceğini belirterek “Gençlerimizi kampüsümüzde görmekten mutluluk duyacağız. Şimdiden heyecanlanıyoruz.” dedi. Derslerin 20 Eylül’de başlaması planlanıyor.

ISPARTA

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi yüz yüze öğretime 27 Eylül’de başlıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi: 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılı derslerine 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacak. Güz döneminde dersler, yüz yüze (uzaktan eğitim destekli) yapılacak.

AĞRI

İbrahim Çeçen Üniversitesi: Üniversite bünyesinde yürütülen bütün programlarda 4 Ekim’de yeniden yüz yüze eğitime geçilmesi kararı verildi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı takvimine uymaları istendi.

UŞAK

Uşak Üniversitesi: Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili Öğrencilerim; Biliyorum bu akademik yıl her zamankinden daha bir hasret ve istekle üniversitenizde yüz yüze eğitim yapmak istiyorsunuz. Sağlıklı bir ortamda öğretime başlayabilmemiz için aşılarınızı yapmanızı istiyoruz. Tüm personelimizle sizleri özlemle bekliyoruz” dedi.

MUŞ

Alpaslan Üniversitesi: 4 Ekim’de yüz yüze eğitime geçecek. Üniversite şu açıklamayı yaptı: “Sizler de aşılarınızı yaptırarak bizlere destek olabilir, sürecin sorunsuz ilerlemesine katkı sunabilirsiniz.”



ÇANAKKALE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ olarak 2021-2022 yılına ilişkin akademik takvime uyacağız. Yani eğitim ve sınavlar yüz yüze yapılacak, uygulama ve stajlar planlandığı şekilde icra edilecek. Bazı derslerin hem sınıfta ve hem de dışarıdan takibine imkan verecek alt yapı çalışmaları sürdürülecek.” dedi.

ERZURUM

Atatürk Üniversitesi: Üniversite bütün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi. Yerleşkelerdeki bütün binalara girişte HES kodu kontrolü uygulaması yapılacak. Aşı olmamış öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlardan binalara giriş için haftada iki kez PCR testi sonucunun negatif olduğuna dair kanıt ibraz etmeleri isteniyor. Aşılı olmayan ziyaretçilerden son 48 saatte PCR testi sonucu negatif olanlar kabul edilecek. Üniversitede dersler, 27 Eylül’de başlayacak.

MUĞLA

Sıtkı Koçman Üniversitesi: Dersler 20 Eylül’de yüz yüze eğitimle başlayacak. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin 20 Eylül’den önce aşılanmasını talep eden üniversitede, 72 saat öncesine ait negatif PCR sonuçları her gün kontrol edilecek.

ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi: Güz yarı yılı 20 Eylül’de başlayacak. Yüz yüze yapılacak derslerde öğrenci sayısı ve sınıfın fiziki durumuna göre seyreltilmiş eğitim modeli tercih edilecek. Sınavlar da yüz yüze yapılacak. PCR testi kontrolü her gün yapılacak.

ADANA

Çukurova Üniversitesi: 4 Ekim’de yüz yüze eğitimle ders yılına başlanacak. Öğrencilerinden aşı talebinde bulunan üniversite, aşı yaptırmayanlara YÖk kararı doğrultusunda PCR testini zorunlu kılıyor.

EDİRNE

Trakya Üniversitesi: Kayıtlar online olarak yapılabilecek ancak dersler yüz yüze yapılacak. Ara sınavlar yüz yüze ya da elektronik ortamda programın tercihine bağlı olarak yapılacak. Final ve bütünleme sınavları ise gerekli tedbirlerle yüz yüze uygulanacak. Eğitim yılı 27 Eylül’de başlayacak.

KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi: Teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze eğitimle yapılacak. Ancak programdaki ders koşullarına bağlı olarak gerektiğinde uzaktan eğim modelleri kullanılabilecek. Güz yarıyılı 4 Ekim’de başlayacak. Zorunlu YÖK dersleri ise tamamen çevim içi yapılacak.

SAKARYA

Sakarya Üniversitesi: Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim yüz yüze yapılacak. Dersler 27 Eylül’de başlıyor.