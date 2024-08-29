5 yıl sonra ilk kez Gymnich daveti... Hakan Fidan AB toplantısına katılıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi (Gymnich) toplantısına katılmak üzere Brüksel’de. Avrupa Birliği’nden gelen davet Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılması için bir diyalog arayışı olarak değerlendiriliyor.

DİYALOG BEKLENTİSİ

Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar, Gayriresmi Bakanlar toplantısında, 2019 yılında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerinin sonlandırılması için AB’nin aldığı yaptırım kararlarının önümüzdeki dönemde “tadil edilmesi ve kurumsal diyalog kanallarının açılmasına zemin hazırlanması” yönünde bir beklenti olduğunu dile getirdi. Brüksel’deki toplantıda Türkiye’nin AB üyelik sürecinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ve uluslararası alanda yaşanan dönüşümlerin de ele alınacağı öğrenildi.

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‘BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ŞART’

Ankara, yeni tehditlerin karmaşık ve çok boyutlu yapısı ile yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere ekonomik alanda yaşanan gelişmeler, Türkiye ile AB arasında iş birliğinin ve diyaloğun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışları geliştirilmesi, enerji, terörle mücadele, güvenlik ve savunma gibi farklı politika alanlarında daha bütüncül bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini savunuyor. Bölgede yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her iki tarafın da yararına olacağını belirten kaynaklar, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki net tutumunun da toplantıda altı çizilecek başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

İKİLİ GÖRÜŞME PLANI

Bakan Fidan, toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşecek. Fidan ayrıca AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna, Ortadoğu, Güney Kafkasya gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunacak.

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VİZE SORUNU DA GÜNDEMDE OLACAK

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar Türkiye’nin bu görüşmelerde AB’nin ilişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyması ve somut adımlar atması beklentisini dile getireceğini kaydetti. Bu doğrultuda özellikle Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusu öne çıkacak başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde en sorunlu alanlardan biri de Schengen Vizesi konusunda yaşanan sıkıntılar. Bakan Fidan’ın muhataplarıyla görüşmelerinde vize konusu da gündemde olacak.

YUNAN BAKANLA GÖRÜŞME

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Bakan Hakan Fidan’ın Brüksel’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bilgi notu: AB dışişleri bakanları yılda iki kere gündemdeki konuları ve gelecek projeksiyonlarını görüşmek üzere gayri resmi formatta toplanıyor. Toplantıya Gymnich denmesinin nedeni ise AB dışişleri bakanlarının bu toplantıyı ilk kez 1974’te Almanya’da Gymnich Sarayı’nda yapmış olmaları.