Kafa kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kafanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Kafa kelimesini toplamda eş anlamlısı kelimesi bulunmaktadır.

Kafa Ne Demek?

Kafa kelimesinin eş anlamlısı bulmak için kafa kelimesinin anlamının bilinmesi gerekmektedir. Kafa kelimesinin anlamıyla eşleşen kelimeler kafa kelimesinin eş anlamlılarını oluşturmaktadır. Kafa kelimesinin birçok anlamı vardır. Kafa kelimesi insan başı, kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin ve zihniyet anlamlarına gelmektedir.

Kafa Kelimesinin Eş Anlamlıları Nedir?

Kafa kelimesinin 4 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Kafa kelimesinin eş anlamlı kelimeleri baş, esas, temel ve zihniyet kelimeleridir. Cümle de geçen kafa kelimesinin yerine eş anlamlılarından biri yazıldığında cümlenin anlamında değişiklik olmamaktadır.

Kafa Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler

Günümüzde eski kafaya sahip insanların olması oldukça kötü gözüküyor. / Günümüzde eski zihniyete sahip insanların olması oldukça kötü gözüküyor.

Geçen gün kafasını oturduğu yerin yanında ki kitaplığa çarpmış. / Geçen gün başını oturduğu yerin yanında ki kitaplığa çarpmış.

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Başından düzgün öğrenmediği için şimdi işlenen konuları anlayamıyor. / Temelden düzgün öğrenmediği için şimdi işlenen konuları anlayamıyor.

Motor kullanana kişiler başlarını korumak için kask takması gerekmektedir. / Motor kullanana kişiler serini korumak için kask takması gerekmektedir.