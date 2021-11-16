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Izdırap nedir, ne anlama gelir? Izdırap kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Izdırap#Kelime#TDK
Izdırap nedir, ne anlama gelir Izdırap kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ızdırap kelimesi, zarp sözcüğünden türetilmiştir. Zarp, şiddetli bir şekilde vurmak ve içe işlemek anlamına gelirken, ızdırap da acı ve keder demektir. Bu kelime birçok tamlama ve kalıp ifadenin içinde de yer alır. Örneğin ızdırab-ı mütemadi, devamlı olarak acı çekmek manasına gelir. Kelimenin sıfat hali ise ızdıraplı şeklinde yazılır. Izdırap nedir, ne anlama gelir? Izdırap kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Izdırap kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Acı 2- Elem 3- Keder 4- Keduret 5- Gam 6- Gussa 7- Gaile 8- Dert

 9- Çile 10- Meşakkat

 Izdırap Nedir?

12. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan ızdırap kelimesinin sözlük anlamı acı ve üzüntüdür. Derinden hissedilen acılar ızdırap olarak nitelendirilir. Bu kelime ek aldığında sondaki ''p'' harfi, ''b'' şeklinde yazılır.

 Örneğin: Izdırap - (ı) - Izdırabı

 Izdırap Ne Anlama Gelir?

 Izdırap, içe işleyen acı, kolay kolay geçmeyen keder anlamına gelir. Bu kelime gazel, kaside, tahmis ve terkib-i bend türündeki manzum eserlerde özlem, hasret ve gam manasında da kullanılır.

 Izdırap Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre ızdırap kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Büyük acı, zorluk, sıkıntı, kasvet

 İkinci Anlamı: Vesvese, tasa

 Örnek Cümle:

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 ''Yüreğimdeki geçmek bilmeyen ızdırabı nasıl dindireceğimi bilmiyorum.''

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#Izdırap#Kelime#TDK

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