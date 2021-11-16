Izdırap nedir, ne anlama gelir? Izdırap kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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Izdırap kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Acı 2- Elem 3- Keder 4- Keduret 5- Gam 6- Gussa 7- Gaile 8- Dert

9- Çile 10- Meşakkat

Izdırap Nedir?

12. yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan ızdırap kelimesinin sözlük anlamı acı ve üzüntüdür. Derinden hissedilen acılar ızdırap olarak nitelendirilir. Bu kelime ek aldığında sondaki ''p'' harfi, ''b'' şeklinde yazılır.

Örneğin: Izdırap - (ı) - Izdırabı

Izdırap Ne Anlama Gelir?

Izdırap, içe işleyen acı, kolay kolay geçmeyen keder anlamına gelir. Bu kelime gazel, kaside, tahmis ve terkib-i bend türündeki manzum eserlerde özlem, hasret ve gam manasında da kullanılır.

Izdırap Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre ızdırap kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Büyük acı, zorluk, sıkıntı, kasvet

İkinci Anlamı: Vesvese, tasa

Örnek Cümle:

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''Yüreğimdeki geçmek bilmeyen ızdırabı nasıl dindireceğimi bilmiyorum.''