İTÜ’de ilk ders Aziz Sancar’dan

İTÜ, öğrencilerine kapılarını 252’inci kez açtı. İlk dersin hocası 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi biyokimyager ve moleküler biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar’dı. İlk dersin konu başlığı ise, ‘EDU Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday’ olarak belirlenmişti. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ders vereceğini duyan öğrenci ve akademisyenler İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ne akın etti. Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal’ın üniversitenin mevcut durumu ve gelecek hedeflerini içeren sunumunun ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Sancar sahneye çıkarken ayakta alkışlandı. Dersin ardından ise 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 1000’e giren 97 İTÜ öğrencisi Prof. Dr. Mandal ve Prof. Dr. Aziz Sancar’dan sertifika aldı.

‘İYİ BİLİM İNSANI’NI GÖRMEK İÇİN SANCAR’A BAKMALI

Prof. Dr. Aziz Sancar İTÜ öğrencilerine verdiği derste beyin kanseri üzerine yaptığı çalışmaları detaylı şekilde anlattı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da dersi izleyenler arasındaydı. Prof. Dr. Mandal dersin ardından şunları söyledi:

Aziz Sancar hocamız, ‘EDU’ diye bilinen bir molekülün beyin kanserine karşı çözüm üretebileceğine yönelik keşfi yaptı. Hocamız bu konuda çalışmalarını hayvan deneyleriyle sürdürüyor. Burada beyin kanserine çözüm bulundu demek şu aşamada elbette yanlış olacaktır. Aziz Hoca İTÜ’deki programımızdan sonra ABD’ye dönecek ve laboratuvarında insanlık için çözümler araştırmaya devam edecek. Aziz Sancar Hoca yaşamının her anında olduğu gibi bugün de insanlığa çözümler sunmak için çalışıyor. Herkesin beklediği kansere karşı bir umut ancak bizler için örnek alınacak kısmı onun iyi bir bilim insanı olması. İyi bir bilim insanının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsak Aziz Sancar’ın bugüne kadar yaptıklarına bakmamız lazım.

BUGÜNÜN GENÇLERİNE DAHA ÇOK GÜVENİYORUM

Öğrencilerimizin, araştırma odaklı yaklaşımları ve ürettikleri projelerle kazandıkları ödüllerin yanı sıra, küresel saygınlığa sahip derecelendirme kurumları da açıkladıkları listelerde İTÜ’nün itibarlı akademik ortamını takdir ediyor. Ben gençlerimize kendi yaş grubumdan daha çok güveniyorum. Çünkü birileri bize ‘yapamazsınız’ diyordu. Şimdiki gençler ise ‘biz daha iyisini yapabiliriz’ diyorlar. Bu geleceği şekillendirmek demek. Aziz Hocamız her zaman, ‘Ben gittim ABD’ye ama siz kendi ülkenizde bilim üretmeye devam edin’ diyor.

ÇÖZÜM POTANSİYELİ ÇOK ÖNEMLİ VERİ

North Carolina Üniversitesi doktora öğrencisi ve ‘Aziz Sancar Bursiyeri’ Hümeyra Kaanoğlu, İTÜ akademik yıl açılış töreninde Prof. Dr. Sancar tarafından sahneye davet edildi. Nobel Ödüllü Profesörle birlikte ‘Sancar Laboratuvarında’ çalışan Kaanoğlu, tören sonrası beyin kanseriyle ilgili çalışmanın detaylarını Hürriyet’e anlattı:

“Yaklaşık 4 yıldır Aziz Sancar’ın laboratuvarında doktorama devam ediyorum. Üzerinde çalıştığımız molekül aslında çok uzun zamandır laboratuvarlarda başka amaçlarla, DNA replikasyon deneylerinde kullanılan bir molekül. Ancak kanserdeki potansiyeliyle ilgili kapsamlı bir çalışma bugüne kadar yapılmamış. Biz de Aziz Hocamızın bahsettiği gibi tesadüf eseri başka bir şeye bakarken bu molekülün kanserdeki potansiyelini merak etmeye başladık. Niye beyin kanserinde işe yarayabileceğini düşündüğümüz sorusunun yanıtı da beyinde diğer hücrelerin bölünmesinin çok kısıtlı olması. Karşılaştırmalı deneylerimiz sürüyor. Elimizdeki verilere bakarak çalışmamızın beyin kanserine karşı etkili olabileceğini düşünüyoruz ancak henüz bu konuda makalemiz yayınlanmadı. Bilimde hiçbir zaman kesin konuşulmaması gerektiği artık herkesin bilmesi gereken bir durum. Şu aşamada ‘beyin kanserine kesin çözüm bulundu’ demek kesinlikle yanlış olur. Bunun yerine çözüm potansiyelinin olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Bu kadar ölümcül, yaşama oranı yalnızca yüzde 5 olan bir kanser türünde, bu potansiyelin olduğunu söylemek bile son derece önemli bir veri.

TÜRK GENÇLERİNE HEP ÖNCELİK VERİR

Aziz Sancar’ın gençlere olan desteğini de bu desteği gören bir bilim insanı olarak yorumlayan Hümeyra Kaanoğlu şöyle devam etti:

“Aziz Sancar Hoca, görüp görebileceğimiz en değerli bilim insanlarından biri ve hem Türkiye hem de dünya için büyük şans olduğunu düşünüyorum. Her zaman bilimde bir kesinlik yok, bulduğunuz şeye çok temkinli yaklaşın der. Onun yanında doktora yapmak benim için çok büyük bir şans. Diğer yandan gençlerle olan ilişkisi çok iyi ve destek olmayı çok istiyor, oluyor. Her gün Türkiye’den bilime meraklı gençlerden ona ve bize çok fazla e-poste geliyor. Her birine dönmesi mümkün olmasa da gençlerin bilime merakının farkında. Cevap veremediği takdirde bize yönlendiriyor ve biz gelen soruları yanıtlıyoruz. Gençlere sadece sorularını yanıtlayarak ya da laboratuvarına alarak değil, aynı zamanda burslarla da destek oluyor. Laboratuvarımızda başka milletlerden de öğrenciler var ama onun hep Türk öğrencileri öncelediğini ve bu konuda hassas davrandığını gözümle görüyorum.”

Prof. Dr. Aziz Sancar İTÜ ’de bilime katkılarını sembolize eden bir fidan dikip suladı.