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İstimna ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre istimna kelimesinin sözlük anlamı

#TDK#Eğitim#Araştırma
İstimna ne demek, ne anlama gelir TDKya göre istimna kelimesinin sözlük anlamı

Sözcük türlerinin anlamları konusunda araştırma yapan kişiler genellikle internet sitelerinden yararlanabiliyor. Merak edilen tüm sözcük türleri kişiler tarafından öğrenilmek isteniyor. İstimna kelimesinin ne anlama geldiği kişilerce merak ediliyor. TDK'ya göre istimna sözcüğünün ne anlama geldiği öğrenilmek isteniyor. İstimna ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre istimna kelimesinin sözlük anlamıyla ilgili detayları derledik.

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Arapça kökenli olan sözcükler arasında bulunan istimna kelimesinin bazı anlamları bulunuyor. TDK'ya göre Arapça kökenli olan istimna kelimesi, mastürbasyon anlamına sahiptir.

 İstimna Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlam bakımından kişilerin araştırarak öğrenmek istediği önemli kelimeler bulunuyor. Kelimelerin hangi kökenli olduğunu da öğrenmek isteyenler internet sitelerinde bazı siteleri kullanabiliyor. Arapça kökenli olan istimna sözcüğünün ne demek olduğu konusu araştırılan bir bilgidir. Bireyler daha fazla kelime bilgisine ulaşmak için birçok yöntemi deneyebiliyor. İstimna kelimesi de araştırılarak öğrenilen bir kelimedir. TDK'da anlamı bulunan istimna sözcüğü tüm detaylarıyla araştırılıyor.

 TDK'ya Göre İstimna Kelimesinin Sözlük Anlamı

 İstimna sözcüğüyle bir yazıda karşılaşan kişiler anlamı konusunda araştırma yapabiliyor. TDK'ya göre anlamı araştırılan istimna sözcüğünün doğru karşılıkları merak ediliyor. Bireyler TDK üzerinden yaptığı araştırmalarla istimna sözcüğünün anlamlarını öğrenmek istiyor. TDK'ya göre istimna sözcüğünün birçok anlamı vardır. Merak edilen istimna kelimesi TDK'ya göre, mastürbasyon anlamındadır. Mastürbasyon anlamında kullanılan bir kelimedir. Günümüzde bireylerin kullanabileceği Arapça kökenli bir kelimedir.

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#TDK#Eğitim#Araştırma

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