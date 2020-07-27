İşte bu senenin YKS şampiyonları

TYT Birincisi Halit Oğuz Serçe - Aydın Uğur Okulları

TYT Birincisi Hüseyin Kağan Özdemir - Nevşehir Özel Kardelen Koleji

TYT Birincisi Gürkan İnal - TED Ankara Koleji

TYT Birincisi Muhammed Emin Arayıcı- Bilgi Koleji (Çorum)

AYT Sayısal Birincisi Esad Yusuf Atik - Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Beşiktaş Lisesi (İstanbul)

AYT Eşit Ağırlık Birincisi Ümit Can Evleksiz- TOBB Osmaniye Fen Lisesi

YDT Birincisi Alara Apa - Doğa Koleji (İstanbul)

YDT Birincisi Eren Şen - Niğde Fen Lisesi

ENGELİNİ AŞIP, BİRİNCİ OLDU

Halid Oğuz Serçe (Aydın Uğur Okulları öğrencisi): Doğuştan yüzde 60 görme kaybım var. Sonuç beni de şaşırttı. İyi bir sonuç bekliyordum ama biricilik yoktu. Aslında tam olarak ne olduğunu da anlayabilmiş değilim. Sınava iyi hazırlandı. Boş zamanlarımda ders çalışan biri değildim. Her zaman ders çalışan biriydim. Sabah 04.00’te uyanırdım, 07.00’ye kadar dersimi çalışırdım. Ardından da 08.00’e kadar da okula hazırlığımı yapardım. Bir günde okul saati dışında altı saat ders çalışırdım. Daha sonra iyice yüklendim ve 11 saate kadar yükselttim. Tamamen soru odaklı çalıştım. Psikoloji okumak istiyorum ve bu alanda ilerleyip akademik kariyer yapmayı hedefliyorum. Yorucu bir sınav sürecinden geçtim. Bundan sonra sınava girecek arkadaşlarımın hayalleri ve hedefleri olsun. Yorulduğunuzda, uzandığınızda sizi kaldıracak bir şeye ihtiyaç duyulur. Ben mesela üniversitelerin fotoğraflarını duvarıma yapıştırıp, internetten üniversiteye gidenlerin videolarını izleyip kendimi motive ederdim. Hayalim çok netti. Dolayısıyla yorulduğumda kalkmak çok kolay oldu.

'ÇOK ŞAŞIRDIM'

TYT Birincisi Gürkan İnal (TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencisi): Üniversite sınavında bir derece bekliyordum, ama bu kadarını beklemiyorum, açıkçası gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum. Henüz üniversite tercihime karar vermedim, ancak bölüm tercihim bilgisayar mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliğinden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük.

'İNANDIM VE BAŞARDIM'

TYT birincisi Kağan Özdemir (Nevşehir Özel Kardelen Koleji Fen Lisesi öğrencisi): Sınav çok güzel geçti ama benim için stresliydi. İçimden de bu kadar iyi yapacağım geliyordu. Sonuçlar açıklandığında çok sevindim. 119 net yaptım. Bir yanlış yapmışım. Beş kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes bir soru yanlış yapmış sanırım. Ben birinci olmayı düşünüyordum. Onun için full çekmem gerektiğini biliyordum. Ama bir yanlışla da birinci olunuyormuş. Soruyu hatırlamıyorum ama Türkçeden bir yanlışım var. Sonuçlar açıklandı hemen bakalım diye sabah ailem uyandırdı. Sonuçları görür görmez çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra yakınlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim aramaya başladığında birinciliğin ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum. Tıp okuyarak doktor olmak istiyorum. Sosyolojiye de ilgim var. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim. Öyle bir seçeneğim vardır umarım. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım. Kendim için gurur olan kısmı benim için çok önemli değildi. Ben sadece birinci olmak istiyordum. Ama ailemin ve sevenlerimin mutluluğunu görünce beni ayrıca gururlandırdı.

'HEDEFİM ELEKTRİK-ELEKTRONİK YA DA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ'

TYT Türkiye birincisi Muhammed Emin Arayıcı: (Çorum Bilgi Koleji öğrencisi): Birincilik sürpriz olmadı. Çok çalıştığım için böyle bir sonuç bekliyordum. Elde ettiği başarı bir, iki yılda olacak bir şey değil. İlkokuldan beri düzenli çalışmayı gerektiren bir şey. Hem ailemin hem de öğretmenlerimin yönlendirmesiyle ilkokuldan beri düzenli ve planlı olarak çalıştım, bunun sonucunda da daha önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nde olduğum gibi YKS'de de zorlu salgın sürecine rağmen başarılı oldum. Günde beş saatten fazla çalıştım. Çalışmanın tek bir yolu yok. Herkesin kendi çalışma prensibi var. Yanılmamak için öğretmenlerden ve uzmanlardan da faydalanmak gerekiyor. Ben içimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım. Ortaokulda çözeceğim kitapları bir yere yığardım hafta sonuna kadar bitirirdim onları. Herkes nasıl rahat hissediyorsa öyle çalışsın. Günü geldi beş saatten fazla çalışıyordum günü geliyor iki saat çalışıyordum. Genel bir tabloyu takip etmek de fayda var ama 'Şu kadar saat çalışacağım' diye şartlanmamak lazım. Babam öğretmen. Onun katkılarını gördüm. Ailemin katkıları çok oldu. Tercih dönemi sınavdan daha zor. Elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Sınavlara ilkokuldan beri hazırlanıyoruz ama tercih dönemimiz 20-25 gün. İnşallah vatanımız, milletimiz için faydalı bir şeyler yaparız. Sadece kendi adıma tercih yapacak olsam çok rahat olurdu ama ülkeme yararlı olabilmem için daha hassas çalışma gerektiriyor. Gerek dünyada gerek ülkemizde uzun yıllardır yapılan yatırımlar sonucu bilişim, bilgisayar, elektronik alanlarında ülkeme daha iyi hizmet edeceğimi düşündüğüm için ya elektrik-elektronik mühendisliğini ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim.

'ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İSTİYORUM'

YDT birincisi Eren Şen (Niğde Fen Lisesi öğrencisi): Yabancı dil testinde Türkiye birincisi, TYT'de Türkiye altıncısı, sayısalda Türkiye 21'incisi oldum. Başarımda katkısı bulunan öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Başarıya çok çalışarak ulaştım. Üniversite eğitimimi, elektrik elektronik mühendisliği alanında sürdürmek istiyorum.