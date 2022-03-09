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İstanbul’da okullara kar tatili

#İstanbul#Kar#Eğitim
İstanbul’da okullara kar tatili

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm eğitim kurumları 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma tatil edildi. Meteoroloji İstanbul’a yoğun kar uyarısında, yağışın il genelinde kuvvetli olacağını ve özellikle kentin kuzeyinde 20 santimetre kar örtüsü oluşabileceğini duyurmuştu.

 

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İstanbul’da beklenen kar ve fırtına sebebiyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar eğitime ara verilmesine karar verildi” denildi.

ÜNİVERSİTELER DE TATİL
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul için Turuncu alarm verildi. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde, İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime ara verilmesine ve kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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