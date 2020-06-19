İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, ‘Tatil başlıyor’ konulu bir lego filmi paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"7 yaşındaki Mehmet'in filminde söylediği gibi; 'Bugün çok güzel bir gün.' Karne alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize oyunla, sporla, sanatla, kitaplarla dolu bir yaz diliyorum. İyi tatiller."

7 yaşındaki Mehmet'in filminde söylediği gibi; "Bugün çok güzel bir gün."



Karne alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. 👏🏻👏🏻👏🏻



Hepinize oyunla, sporla, sanatla, kitaplarla dolu bir yaz diliyorum.



İyi tatiller.

❤️🚴‍♂️🤽‍♀️🏊⚽️🪁⛹️🎨🎼🖊📗📖📸🎥 pic.twitter.com/qvoQHzT3ub — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2020

KIRTASİYELERE YASAK MUAFİYETİ

Vali Yerlikaya ayrıca, LGS nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, şunları söyledi:

"Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır."