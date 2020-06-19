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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı

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İstanbul Valisi Yerlikaya, karne alan öğrencileri kutladı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayarak elektronik ortamda karne alan öğrencileri kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, ‘Tatil başlıyor’ konulu bir lego filmi paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"7 yaşındaki Mehmet'in filminde söylediği gibi; 'Bugün çok güzel bir gün.' Karne alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize oyunla, sporla, sanatla, kitaplarla dolu bir yaz diliyorum. İyi tatiller."

KIRTASİYELERE YASAK MUAFİYETİ
Vali Yerlikaya ayrıca, LGS nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, şunları söyledi:
"Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır."

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