İstanbul Üniversitesi ilk 500’de

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Yekta Saraç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “ 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) listesinde ilk 500’e İstanbul Üniversitesi, ilk 1000’e Dokuz Eylül, Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri girmiştir. Bu üniversitelerimizin başta değerli rektörleri olmak üzere; yönetici, akademik ve idari personeli ile öğrencilerini tebrik ederim” dedi.

2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi bin sonucun yayınlandığı listeye Türkiye’den 8 üniversite girdi. İstanbul Üniversitesi, 401-500 bandında yer alırken onu 701-800 bandında Dokuz Eylül ve Hacettepe üniversiteleri takip etti. Ankara Üniversitesi 801-900; Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri de 901-1000 bandında listeye girdi. ARWU- 2021’de ilk üç sırada yer alan dünya üniversiteleri ise Harvard, Stanford ve Cambridge oldu.

ARWU NEDİR?

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) 2003 yılının Haziran ayında Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından ilk kez yayınlandı. 2009 yılında ise söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan şirket, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor.