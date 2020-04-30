İstanbul Üniversitesi 549 başvuru ile zirvede

İstanbul Üniversitesi'den yapılan yazılı açıklamada, Patent Effect firması tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların, kurumların, üniversitelerin ve kişilerin patent başvurularının analiz edildiği ve Türkiye'nin teknolojik yetkinlik haritasının oluşturulduğu belirtildi. Türkiye'nin Patent Haritası Raporu'nda 'Birinci Top 10 Üniversiteler' sıralamasında 549 patent başvurusuyla zirvede yer alan İstanbul Üniversitesi'nin yedi alanda liderlik başarısı elde ettiği, altı alanda da ilk üçte yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkelerin, firmaların, üniversitelerin ve kurumların inovasyon performansının ölçümlenmesinde ve izlenmesinde yararlanılan patent verisinin kullanıldığı raporda, patent başvuruları analiz edildi. 31 Aralık 2019'a kadar en fazla patent başvurusu (yayınlanan) olan üniversiteler, firmalar, kurumlar ve bireysel patent sahipleri belirlendi. 'Birinci Top 10 Üniversiteler' sıralamasında 549 patent başvurusuyla ilk sırada yer alan İstanbul Üniversitesi, 18 üniversitenin sıralandığı, Üniversitelerin Tescil Edilmiş Avrupa Patent Başvurusu (EP) Sayısına Göre Liderlik Tablosu'nda da yedi patent ile 5'inci sırada yer aldı. İstanbul Üniversitesi, üniversitelerin yer aldığı 14 sıralamanın yedisinde 1'inci, üç alanda 2'nci, üç alanda 3'üncü, bir alanda da 4'üncülük başarısı elde etti."