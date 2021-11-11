İşkil ne demek, ne anlama gelir? İşkil kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Anlam bakımından bilinen işkil sözcüğünün, TDK karşılığı da bulunuyor. İşkil kelimesinin TDK'da tam olarak karşılığı kuruntudur. Kuruntu anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

İşkil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Konuşabilmek ve iletişim kurabilmek için tercih ettiğimiz anlamlı kelimeler bulunuyor. Cümle yapısını bozmamak için her zaman anlamlı olan kelimeleri doğru şekilde kullanıyoruz. İşkil kelimesi çok yaygın olarak görülmese de, kullanan birçok insan bulunuyor.

İlk defa işkil kelimesini duyanlar, anlamı konusunda meraklanabiliyor. İşkil kelimesi araştırıldığında, kuruntu anlamına ulaşılabiliyor. Bir kelimenin anlamını doğru öğrenmek için TDK'ya başvuruluyor. TDK'ya göre de, kuruntu anlamına sahiptir.

İşkil Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin sahip olduğu anlamlara göre gündelik hayatta cümleler kuruyoruz. Anlamı bilinmeyen herhangi bir kelime duyulduğunda, konu tam olarak anlaşılamıyor. İşkil kelimesinin anlamını bilmeyen bireyler de, anlam konusunda sorun yaşayabiliyor. İşkil kelimesinin sözlük anlam karşılığı, kuruntudur. Kuruntu anlamıyla bilinen ve sadece bu anlamda kullanılan bir kelimedir. Günümüzde kuruntu kelimesinin kullanımı, işkil kelimesine göre daha yaygındır.