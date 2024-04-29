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‘İntegrali önemsiz olduğu için çıkarmadık’

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#Yusuf Tekin#DERS#İntegral
‘İntegrali önemsiz olduğu için çıkarmadık’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında canlı yayın programına katıldı. Yeni taslakta 21 zorunlu dersin programının paylaşıldığını belirten Bakan Tekin, açıklanmadığı için diğer derslerin kaldırıldığı algısının yanlış olduğunu söyledi.

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“Cuma günü 14.30 itibariyle taslak yayınlandı. Şu ana kadar toplam 14 bin 595 görüş bakanlığa bildirildi. 978 bin defa ise program web sitesinden indirildi” diyen Bakan Tekin şöyle konuştu:

“Biz 21 zorunlu dersin programını açıkladık. İntegral önemsizdir ya da bilimsel değildir diye çıkarmıyoruz. Çocuklara belirli saatler içerisinde anlatmamız gereken konuların bazılarının uluslararası örneklerle kıyasladığımızda önlisans ya da lisans programlarında verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sadeleştirmeyle öğrencilerimizin, öğrenmeleri gereken şeyleri daha iyi öğreneceklerini düşünüyorum. Öğretmenlerimiz de yüz de 35 azaltılmış bir şeyi daha keyifle anlatacaklardır.

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#Yusuf Tekin#DERS#İntegral

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