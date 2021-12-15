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İma etmek ne demek, ne anlama gelir? İma etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#İma Etmek#Kelime#TDK
İma etmek ne demek, ne anlama gelir İma etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen ima kelimesi vem sözcüğünden türetilmiştir. Vem, bir şeyi kelimelerle değil kaş göz işareti ile anlatmak ve sezdirmek anlamına gelir. İma ise, bir konuyu ya da olayı doğrudan değil dolaylı bir şekilde anlatmak demektir. Bu kelimenin ''imada bulunmak'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. İma Etmek ne demek, ne anlama gelir? İma Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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İma Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kinaye 2- Çıtlatmak 3- Dokundurmak 4- Tariz 5- Telmih Etmek

 6- Sezdirmek 7- Hissettirmek

 İma Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 İma etmek, bir şeyi üstü kapalı olarak anlatmak anlamına gelir. Bir şeyin açıkça anlatılmasına ''alenen'' İmalı bir şekilde anlatılmasına ise ''zımnen'' denir.

 Hem manzum hem de mensur eserlerde dolaylı anlatıma ve imaya dayalı birçok söz sanatı vardır. Bunlar arasında en bilinenleri kinaye ve tarizdir. Örneğin ''nihayet gelebildin'' cümlesinde, gelen kişinin geç kaldığı doğrudan değil imalı bir şekilde söylenir.

 İma Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 TDK'ya göre ima etmek kelimesi, tamlama olduğu için ayrı yazılır.

 İma Etmek - Doğru Kullanım

 İmaetmek - Yanlış Kullanım

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 İma Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- ''Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu doğrudan söylemese bile ima etti.''

 2- Bana senden hoşlandığını ima etti.

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#İma Etmek#Kelime#TDK

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