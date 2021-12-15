İma etmek ne demek, ne anlama gelir? İma etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

İma Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kinaye 2- Çıtlatmak 3- Dokundurmak 4- Tariz 5- Telmih Etmek

6- Sezdirmek 7- Hissettirmek

İma Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İma etmek, bir şeyi üstü kapalı olarak anlatmak anlamına gelir. Bir şeyin açıkça anlatılmasına ''alenen'' İmalı bir şekilde anlatılmasına ise ''zımnen'' denir.

Hem manzum hem de mensur eserlerde dolaylı anlatıma ve imaya dayalı birçok söz sanatı vardır. Bunlar arasında en bilinenleri kinaye ve tarizdir. Örneğin ''nihayet gelebildin'' cümlesinde, gelen kişinin geç kaldığı doğrudan değil imalı bir şekilde söylenir.

İma Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

TDK'ya göre ima etmek kelimesi, tamlama olduğu için ayrı yazılır.

İma Etmek - Doğru Kullanım

İmaetmek - Yanlış Kullanım

Haberin Devamı

İma Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- ''Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu doğrudan söylemese bile ima etti.''

2- Bana senden hoşlandığını ima etti.