İletişim öğrencileri için protokol

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), geleceğin ihtiyaçlarına akademik bakış açısıyla çözümler üretmek, sektörel pratiklerle akademik yapıyı buluşturmak amacıyla İDA Akademi bünyesinde çalışmalar yürütüyor. İDA, bu çalışmalarının en yenisi olarak Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) İletişim Fakültesi ile sektöre, geleceğin profesyonellerine ve akademik çalışmalara katkı sağlayacak bir protokol imzaladı.

‘VİZYONUMUZ MESLEĞİN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK’

Mesleğin çok yönlü gelişimine katkılar sağlamak vizyonunu İDA Akademi bünyesinde yaptıkları işbirlikleriyle devam ettirdiklerini söyleyen Esra Şengülen Ünsür şöyle konuştu:

“Sektörün sürekli gelişen yeni ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda yeni profesyoneller yetişmesi adına önemli bir işbirliğine imza attık. Bu protokol çerçevesinde alanımızın önemli konularını ele alacağımız bir organizasyon gerçekleştirmeyi ve sonuçlarını derleyeceğimiz bir yayın üretmeyi, meslek içi sertifikasyon programları oluşturmayı ve bir araştırma havuzu hazırlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin saygın ve tecrübeli akademik kurumlarından biri olan Galatasaray Üniversitesi ile beraber bir yola çıktığımız için heyecanlıyız.”

‘TAM DONANIMLI UZMANLARIN YETİŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM’

İşbirliğinin hem akademi hem de sektörün geleceği için önemli olduğuna değinen Prof. Dr. İnci Çınarlı ise şunları söyledi:

"Türkiye’nin en önde gelen meslek örgütlerinden İDA ile gerçekleştirilen bu protokol kapsamında 21’inci yüzyıla yakışan, tam donanımlı iletişim uzmanlarının yetiştirilmesinde önemli bir adım daha atılmış oldu. Öğrencilerimizin almış oldukları sağlam teorinin yanı sıra sektörel deneyimin en doğru uzmanlarca aktarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İDA ile işbirliğimizin sadece derslerle sınırlı kalmaması, araştırma ve yayın konusunda da sürdürülebilir bir sinerji yakalamayı hedeflememiz son derece motive edici.”

ÖĞRENCİLER AKADEMİK PROGRAM DAHİLİNDE STAJ YAPACAK

İşbirliği kapsamında İDA, GSÜ İletişim Fakültesi eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında ‘COM 228 Staj’ dersini alan öğrencilere yaz döneminde İDA üyesi şirketlerde staj yapma imkânı sağlayacak. Ayrıca İDA, eğitim-öğretim yılının güz yarıyılı dersleri arasından, her yarıyılda iki dersin içeriğinin planlanmasına katkı verecek ve konuk konuşmacı sağlayacak. İDA ve GSÜ İletişim Fakültesi ulusal ya da uluslararası düzeyde etkinlikler düzenleme ve bu etkinliklerde ortaya konan çıktıları derleyerek yayın haline getirme konusunda da ortak çalışmalar yapacak. İşbirliği, iletişim profesyonellerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin mesleğin değişen ihtiyaçları karşısında ortak hareket etmelerini sağlayacak. İDA ve GSÜ İletişim Fakültesi bu amaçla, bir meslek içi sertifikasyon programı ve bir araştırma havuzu oluşturmaya da başlayacak.