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İletişim kelimesinin eş anlamlısı nedir? İletişimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#İletişim#Nedir
İletişim kelimesinin eş anlamlısı nedir İletişimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Oldukça fazla sayıda eş anlamlı karşılığı olması ile beraber, iletişim sözcüğü belli sözcükler üzerinden daha fazla öne çıkmaktadır. Böylece tek başına veya cümle içerisinde taşımış olduğu anlamı ile beraber kullanılır. Peki, İletişim kelimesinin eş anlamlısı nedir? İletişimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilenleri derledik.

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Anlamları aynı ancak yazılışları farklı olan kelimeler eş anlamlı sözcükler olarak bilinir. Bu doğrultuda Türkçede iletişim kelimesinin de bazı karşılıkları bulunmaktadır. Çok sayıda eş anlamlı sözcüğü olması ile beraber, belli başlı bazı kelimeler Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınır.

 İletişim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 İletişim kelimesine karşılık olarak genelde iki farklı sözcük eş anlamlı şekilde yaygın kullanılır.

 - Haberleşme

 - Komünikasyon

 Duygu ve düşünce ile beraber bilgilerin farklı yollardan aktarılması iletişim olarak bilinmektedir. Çağın en önemli unsurları içerisinde geldiğini söylemek gerekir. Bu sebepten dolayı günlük yaşamda iletişim kelimesi, aynı zamanda eş anlamlı sözcükler üzerinden yaygın kullanılır.

 İletişimin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu üzerinden iletişim kelimesi için ‘Komünikasyon ile haberleşme’ sözcükleri çok fazla kullanılır. Bu iki sözcük eş anlamlı olarak öne çıkmaktadır.

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 ‘’Haberleşme sistemleri tamamen bozuldu.’’

 ‘’Günümüzü komünikasyon her geçen gün daha da güçleniyor.’’

 ‘’Onunla iletişim kuramıyor.’’

 Bu şekilde amaca uygun olarak günlük yaşamda cümle içerisinde kullanma şansı uzamaktadır. Hem iletişim kelimesi hem de buna uygun eş anlamlı olarak haberleşme ve komünikasyon sözcükleri değerlendirilebilir.

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