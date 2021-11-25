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İlan kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#İlan#Eş Anlamlısı
İlan kelimesinin eş anlamlısı nedir İlanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ilan kelimesi, aleni sözcüğünden türetilmiştir. Aleni, herkes tarafından bilinen anlamına gelirken, ilan açıklamak ve açığa vurmak demektir. Görsel ve yazılı medyada yapılan reklamların ve duyuruların tamamı da ilan olarak nitelendirilir. Bu kelime birçok tamlama ve kalıp ifadenin içinde de yer alır. Örneğin ''Malumun İlanı'' halihazırda herkesin haberdar olduğu bir konuyu duyurmak anlamına gelir. İlan kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlan kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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İlan kelimesiyle örnek cümleler:

1- Gazetelerdeki iş ilanlarına bakıyor musun?

2- Ona verdiğim sırrı herkese ilan etmiş.

 İlan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Duyuru:

 Öz Türkçe bir sözcük olan duyuru, ''duymak'' fiilinden türetilmiştir.

 2- Açıklama:

 Hem günlük konuşmalarda hem de edebi eserlerde sıklıkla kullanılan açıklama kelimesi, bir konu hakkında detaylı bilgi vermek demektir.

 3- İzahat:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan izahat, izah kelimesinin çoğuludur. Bu kelime de ilan ile eş anlamlıdır.

 4- Afiş:

 Reklam, duyuru ve tanıtım amacıyla duvarlara asılan ilanlara afiş denir. Fransızca kökenli bir sözcük olan afiş, orijinal dilinde ''affiche'' şeklinde yazılır.

 İlanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Patron, öğleden sonra saat ikide mühim bir ''duyuru'' yapacak.

 2- Gereken ''açıklamayı'' yarın yetkililere yapacağım.

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 3- Kitabın sonunda yer alan ''izahatı'' yeterli bulmadım.

 4- Her yere ''afiş'' yapıştırdıktan sonra telefonlar susmak bilmedi.

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