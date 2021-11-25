İlan kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İlan kelimesiyle örnek cümleler:

1- Gazetelerdeki iş ilanlarına bakıyor musun?

2- Ona verdiğim sırrı herkese ilan etmiş.

İlan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Duyuru:

Öz Türkçe bir sözcük olan duyuru, ''duymak'' fiilinden türetilmiştir.

2- Açıklama:

Hem günlük konuşmalarda hem de edebi eserlerde sıklıkla kullanılan açıklama kelimesi, bir konu hakkında detaylı bilgi vermek demektir.

3- İzahat:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan izahat, izah kelimesinin çoğuludur. Bu kelime de ilan ile eş anlamlıdır.

4- Afiş:

Reklam, duyuru ve tanıtım amacıyla duvarlara asılan ilanlara afiş denir. Fransızca kökenli bir sözcük olan afiş, orijinal dilinde ''affiche'' şeklinde yazılır.

İlanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Patron, öğleden sonra saat ikide mühim bir ''duyuru'' yapacak.

2- Gereken ''açıklamayı'' yarın yetkililere yapacağım.

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3- Kitabın sonunda yer alan ''izahatı'' yeterli bulmadım.

4- Her yere ''afiş'' yapıştırdıktan sonra telefonlar susmak bilmedi.