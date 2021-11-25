İlan kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İlan kelimesiyle örnek cümleler:
1- Gazetelerdeki iş ilanlarına bakıyor musun?
2- Ona verdiğim sırrı herkese ilan etmiş.
İlan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Duyuru:
Öz Türkçe bir sözcük olan duyuru, ''duymak'' fiilinden türetilmiştir.
2- Açıklama:
Hem günlük konuşmalarda hem de edebi eserlerde sıklıkla kullanılan açıklama kelimesi, bir konu hakkında detaylı bilgi vermek demektir.
3- İzahat:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan izahat, izah kelimesinin çoğuludur. Bu kelime de ilan ile eş anlamlıdır.
4- Afiş:
Reklam, duyuru ve tanıtım amacıyla duvarlara asılan ilanlara afiş denir. Fransızca kökenli bir sözcük olan afiş, orijinal dilinde ''affiche'' şeklinde yazılır.
İlanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Patron, öğleden sonra saat ikide mühim bir ''duyuru'' yapacak.
2- Gereken ''açıklamayı'' yarın yetkililere yapacağım.
3- Kitabın sonunda yer alan ''izahatı'' yeterli bulmadım.
4- Her yere ''afiş'' yapıştırdıktan sonra telefonlar susmak bilmedi.