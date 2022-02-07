İkinci dönemin ilk ders zili çaldı

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SINIFA GİRERKEN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Okula dönüşü İstanbul Zeynep Bedia Kılıçoğlu İlkokulu ve Kültür Koleji’nde izledik. Öğrenciler, ders saatlerinden yarım saat önce okula gelmeye başladı. İstiklal Marşı töreni başlamadan çantaların sınıfa bırakan öğrenciler, bahçede özledikleri arkadaşlarına kavuştu. Tören için sıra olurken ateş ölçümleri yapıldı. Öğretmenlerinin “Yeni döneme hazır mıyız?” sorusuna hep birazdan “Hazırız” cevabı veren öğrenciler, töreninin ardından sırayla sınıflara alındılar. Tören için okula alınmayan veliler ise okul kapısının önünde bekledi. Kar yağışının tatile denk gelmesinden mutlu olan öğrenci ve veliler tatili nasıl geçirdikleri şöyle anlatıyor:

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Annem ve babam işe gittiği için kardeşimi ve beni okula biraz erken bırakıyor, ikinci dönemde de okula ilk biz geldik. Tatilde boksa gittim, günlük yazdım, kitap okudum, ödevlerimi yaptım ama hepsini bitiremedim. Çok ödev vardı. Onları da yapmaya devam ediyorum tatilde yetişmedi ama sorumluluklarımı yerine getireceğim. Tatil keyifliydi ama yine de okulu özledimBen normalde de futbol oynuyorum tatilde bol bol maç yaptım. Öğretmenimin verdiği ödevleri yaptım ama bazıları bitmedi. Okulu özledim çünkü tatilde arkadaşlarımı göremedim. Tatil güzel ama en kötü tarafı arkadaşlarımı göremiyor olmamdı.Kar yağışı tatile denk geldiği için çok mutlu oldum. İlk defa boyuma kadar gelen kar gördüm. Hatta kar topu savaşı yaparken düştüm. Tatilin son günlerinde her yer buz olduğu için dışarı çıkmadım. Evde kendimi teknolojik ders programı yaptım. Günlük programımı yazdığım kağıtları iplere geçirip hareketli bir sistem kurdum böylece ders çalışmak daha eğlenceli oldu. Sınıftaki en sportif kişi benim. Hem jimnastik hem koşu yapıyorum. Bu yüzden en çok beden dersini özledim.Tatilde ödevlerimi yaptım, karda oynadım. Okulu hem özledim hem özlemedim. Tatil olmak mı güzel bir şey ama sonlara doğru evde sıkılmaya başlamıştım ve arkadaşlarımı özledim.

İkra Kırabalı (1’inci sınıf öğrencisi): İlk dönem okumayı yazmayı öğrendik. Ben de pekiştirmek için tatilde için kitap okudum. Bir hafta Bandırma’ya dedemlerin yanına gittim, onları da özlemiştim ama tatilin sonlarına doğru ‘Okulu ve öğretmenlerimi özledim’ diye söylenmeye başlamıştım. Ailemle kuzenlerimle zaman geçirmek güzeldi ama bence okul daha eğlenceli.

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OKULUN EKSİKLİĞİ UZAK KALINCA BELLİ OLUYOR

Elif Özmen (1’inci sınıf öğrencisi): Tatilde çok şey yaptım ama yarısını anlatayım; kitap okudum, oyun oynadım, ödevlerimi yaptım, sinemaya gittim. Okulu özledim. Sayıyla söylemem gerekirse binde bin. Binde bin özledim. Bugün heyecanla kavuştum okuluma ve arkadaşlarıma.

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Benim için tatil çok verimli geçti. Pamukkale’ye gittim. Antik şehirleri, antik tiyatroyu gezdim, kitap okudum. İkinci döneme hazırım. Okulu ve arkadaşlarımı Çok özledim. Tatilde aslında bir ihtiyaç ama uzak kalınca okulun eksikliği belli oluyor.Tatil güzeldi ama pandemiden dolayı çok fazla gezemedim. Birkaç kez ailemle İstanbul içinde dolaşmaya çıktım. Kitap okumaya ve ders eksilerimi tamamlamaya özen gösterdim. Kar yağışı mesela tatile denk geldiği için kardeşimle çıktık beraber kar topu savaşı yaptık güzel zamanlar geçirdik.

VELİLER: KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

Birden Güngören Bulgan (Veli): Güzel ve verimli bir iki hafta geçirdik kendi adımıza. Çocuğum okulu özledi tabii ki ama tatile de ihtiyacı vardı. Öğretmenimiz sağ olsun telafi dersi de yaptığı için dersten uzaklaşmadı. Pandemiyle birlikte şartlar zorlaştığı için velilerin de bu tatile ihtiyacı vardı, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

İzim Bulgan (Veli): Çocuğum tatilin de bir ihtiyaç olduğunun farkında olarak aslında tamamladı aslında ama okulu özledi elbette. Yüz yüze eğitim önemli çünkü uzaktan aynı verim alınamıyor. Özellikle öğretmen çocuklar için rol model olduğu için aslında onun canlı olarak bir varlık olarak orada durması bile başlı başına eğitimin bir parçası.

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TATİLE İHTİYACIMIZ VARDI

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İlk hafta kar yağışıyla beraber evde değerlendirdik, çocuklar eğlendi. İkinci hafta da çocuklar gezmeye gitti, dışarıya çıktık. Pandemiyle birlikte okul hayatı normalden biraz daha yorucu o nedenle hem velilerin hem öğrencilerin tatile ihtiyacı vardı. Bugün itibariyle yeni döneme hazırız.Mehmet Volkan Gülten (Veli): Aslında biz tatili çocuklarımıza göre ayarlayan ebeveynleriz. Onların güzel vakit geçirmesi önceliğimiz. En güzel kısmı kar oldu. Özellikle bir buçuk senelik süreçte veliler zaruri olarak bir öğretmen misyonu kazandı. Yüz yüze eğitimle birlikte de bu misyonu elimizden geldiğince devam ettirdik. Dolayısıyla bizim de bir tatile ihtiyacınız vardı ve bizim için de iyi oldu.Hepimize tatil çok iyi geldi. Ben de çalışan bir anne olduğum için çocuklarımla doyasıya zaman geçirdim. 7’nci sınıfa giden kızım için bir planlama oluşturmuştuk tatil öncesinde. Yavaştan LGS ’ye hazırlandığı için dersleri elden bırakmadı. Küçük kızımla da etkinlikler yaptık. Pandemiyle birlikte evde verimli vakit geçirmeyi öğrendik. Tatilde de evde olmak keyifliydi.Maskeyle okula gidip gelmek onları zorlamış. Evde maskesiz kalmak onlara çok iyi geldi. Ama aynı zamanda okulu gerçekten çok özlemişler, akşamdan hazırlıklara başladı. Hatta en son yapıştırıcımız yoktu, kızım bana “Anne lütfen bir yerden sipariş ver” dedi.

ISPARTA’DA İKİNCİ DÖNEM UZAKTAN BAŞLADI

Isparta’da ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bir hafta tatil edildi. İkinci döneme başlayamayan öğrencilerin 14 Şubat’ta ders başı yapması bekleniyor. Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan kararı şöyle duyurmuştu:

“Yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi.”

DÖNEM 17 HAZİRAN’DA BİTECEK

Pandeminin ardından 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim sürecinin ikinci dönemi dün çalan ilk ders zili ile başladı. 17 Haziran’a kadar sürecek ikinci dönemin ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak. Sınava hazırlanan LGS öğrencileri 5 Haziran’da, YKS öğrencileri ise 18-19 Haziran’da ter dökecek.