İhtimal kelimesinin eş anlamlısı nedir? İhtimalin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İhtimal kelimesi dilimizde oldukça fazla karşılaştığımız kelimeler arasında yer almaktadır. Eş anlamlı kelimeler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilmekte olan kelimelerdir. Yazılışları farklı olsa bile anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı olarak bilinmektedir. İhtimal kelimesinin eş anlamlısı ise olasılık olarak bilinmektedir.

İhtimal Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İhtimal kelimesinin iki farklı eş anlamı bulunmaktadır. İhtimal kelimesi yerine olabilirlik ve olasılık sözcükleri de kullanılabilmektedir. Bu kelimeler cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman anlamda bir değişiklik olmaz. İhtimal kelimesinin eş anlamlısı olarak olasılık ve olabilirlik kelimeleri kullanılabilir.

Eş anlamlı kelimelerin yazılışları farklı olsa bile aynı cümle içerisinde kullanılmaları anlam bozukluğuna sebep olmaktadır. Olasılık kelimesi ve ihtimal kelimeleri eş anlamlı kelimeler olarak bilinmektedir.

İhtimalin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

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Hava kapalı bugün yağmur yağma ihtimali var.

Parayı havaya attığın zaman iki farklı olasılık bulunmaktadır.

Bu kıyafetleri denemeden alsan da olabilirliği yüksektir.

Yemeği dolaba koymazsan sabah kadar bozulma ihtimali var.

Terli terli soğuk su içerse hasta olma ihtimali vardır.