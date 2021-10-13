İhbar ne demek, ne anlama geliyor? İhbar kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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İhbar kelimesinin kökeni Arapçadır. Dilimize Arap dilinden geçmiştir.

TDK Sözlüğüne Göre İhbar Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK sözlüğüne göre bazı kelimelerin tek anlamı var iken bazı kelimeler birden fazla anlama sahip olabilirler. Bu kelimelerden biri de ihbar kelimesidir. TDK sözlüğüne göre ihbar kelimesinin anlamı bildirme, haber vermedir.

İhbar Ne Anlama Geliyor?

İhbar bir insanın suçlu saydığı birini ya da herhangi bir suçluyu yetkili makamlara gizli bir şekilde bildirmesi, ele vermesidir. Genel de herhangi bir suçlu ya da suçlu olduğu düşünülen bir kişi polise ihbar edilir. İhbar bir suçluyu gizli bir şekilde ele vermek anlamına gelmektedir.