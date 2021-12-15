İğdiş etmek ne demek, ne anlama gelir? İğdiş etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İğdiş etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kastrasyon 2- Kısırlaştırma 3- Hadım Etmek 4- Burmak

İğdiş etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

7. yüzyıldan beri kullanılmakta olan iğdiş sözcüğü öz Türkçedir. Kelimenin sözlük anlamı kısırlaştırılmış hayvandır. İğdiş etmek kelimesi, psikanalizde terim anlamında kullanılır. Örneğin: İğdiş Edilme Kompleksi

İğdiş etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Günlük konuşmalarda ''etmek'' yardımcı fiili ile birlikte oluşturulan birçok tamlama kullanılmaktadır. O tamlamalardan biri olan iğdiş etmek, kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

İğdiş etmek - Doğru Kullanım

Add etmek - Yanlış Kullanım

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İğdiş etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- ''Bu kitapta Freud'un İğdiş Edilme Korkusu teorisinin analizi ve eleştirisi yer alıyor.''

2- Hayvan hakları savunucuları hayvanların iğdiş edilmesini protesto etmek için meydanda toplandı.''