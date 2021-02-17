Hukuk hedefleyenler dikkat! Sıralama yükseldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakültelerine yerleşebilmek için Yükseköğretim Kurulu Sınavı’nda (YKS) gerekli olan başarı sıralamasında değişikliğe gitti.

YÖK tarafından yapılan açıklamada “Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için başarı sıralaması, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 190 binken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulandı. Adalet Bakanlığı’nın 23 Eylül 2020 tarihli yazısında ilettiği talebi de dikkate alınarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu’nun 11 Şubat 2021 tarihli kararıyla 125 binden 100 bine yükseltildi. Karar 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olacak” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Hukuk fakültesi kontenjanlarına, 2019 yılında 15 bin 721, 2020 yılında ise 15 bin 70 öğrenci yerleşti. Türkiye’de bugün 47’si devlet, 37’si vakıf olmak üzere toplam 84 hukuk fakültesi bulunuyor. Hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açmamak için asgari yeterlilikler konusunda son derece hassas davranıyoruz.”

TBB, DESTEK VERDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da YÖK’ün kararını değerlendirdi. Feyzioğlu, “Eğitim öğretim kalitesinin yükselmesini sağlayacak bu önemli kararı destekliyor ve teşekkür ediyoruz” dedi.