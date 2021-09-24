Hüdhüd Kuşu (İbibik) Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Hüdhüd (Çavuş) Kuşu Hikayesi

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Hüdhüd kuşu aynı zamanda ibibik ya da Türkiye'de halk arasında baltalı kuş olarak da ifade edilmektedir. İnce uzun kafesi ile beraber üzerindeki değişik renkler eşliğinde güzel bir de sen ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda en çok merak edilen ve internet üzerinden araştırılan kuş türleri içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.

Hüdhüd Kuşu (İbibik) Nedir?

Gökkuzgunumsular takımında yer alan hüthüt kuşu, aynı zamanda ibibikgiller familyasında bulunan tek kuş türü olarak öne çıkar. Özellikle oldukça ilginç bir görüntü sergilemesini temelinde, ince uzun gagası ve baş bölgesindeki ibik görüntüsüdür. Yay biçiminde öne doğru çıkan gagası, 28 cm’ye kadar devam eden uzunluğu ile beraber tüyleri turuncu ve kahverengi renkli kaynaşmıştır. Kısa kanatlı bir kuş türü olarak öne çıkan hüdhüd kuşu, aynı zamanda başı sorguçludur. Diğer yandan türü azalma eğilimi gösterdiği için, asgari şartlar kapsamında koruma altında olan kuş türleri içerisinde de yer alıyor.

Hüdhüd Kuşu (İbibik) Özellikleri Nelerdir?

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Türkçe üzerinden bakıldığı zaman hüdhüd kuşu birçok farklı isimle anılmaktadır. Bunlar içerisinde İbibik, baltalı ya da çavuş gibi isimlerin ön plana çıkıyor. Özellikle fiziksel anlamda değişik görüntüsü ve sevimli yapısı ile ilgi toplayan kuş türleri içerisinde yer almaktadır.

- Hüdhüd kuşunun boyu 28 cm’ye kadar uzamaktadır.

- Baş bölgesinde ibibiği andıran uzun ve ayrık tüyleri bulunur. Bu tüyleri istediği zaman bir araya getirerek bir bütün oluşturabilir.

- Genelde turuncu ve kahverengi olmasına rağmen, siyah ve beyaz renkleri kanatları üzerinden bir araya gelir.

- İnce ve uzun, yay gibi bir gagası vardır.

- Arapçada genelde hüdhüd kuşu olarak ifade edilir.

- Kanatları kısadır ve oldukça hızlı şekilde kanat çırpışına sahiptir.

Yukarıda verilen genel özellikleri ile beraber dünyanın birçok farklı bölgesinde bulunabilen kuş türleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda yaşam koşulları ve beslenme şekli üzerinden de farklı bir kuş türüdür.

Hüdhüd (Çavuş) Kuşu Hikayesi

Hüdhüd kuşu aynı zamanda çavuşkuşu olarak da bilinir. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim üzerinden ele alındığı vakit hikayesi bulunan kuş türleri içerisinde yer almaktadır. Mürg-i Süleyman ismi ile bilinen hüdhüd kuşu, Kur'an-ı Kerim'de kendisine kuşdili öğretildiği ifade edilen Süleyman peygambere, Saba melikesi Belkıs hakkında haber getirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda Süleyman'ın İrşad mektubunu belkıs'a ulaştıran kuş olarak da öne çıkar. Bu güzel ve özel hikayesi ile beraber İslami açıdan özel bir yere sahip kuş türleri arasında gelmektedir.

Hüdhüd Kuşu (İbibik) Kuşunun Yaşam Şekli Nedir?

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Özellikle açlık ve bağlık bölgelerde yaşamını sürdüren Hudut kuşu, yaşlı ağaçların açık kısımlarına yuva yapar. Her ne kadar ormanlık, açık ve ıssız alanlarda yuva yapsa bile, çoğu zaman şehir parklarında da görülen bir kuş türüdür. Aynı zamanda birçok çeşit oyuk üzerinde yuva yapma yeteneğine sahiptir. Daha çok etçil bir beslenme gerçekleştiren hüdhüd kuşları, bu doğrultuda Böcek, haşere, solucan ve salyangozlar ile beslenen bir hayvan türüdür. Özellikle insanlar ile kolay uyum sağlayan ve onlara alışan bir kuş türü olarak da anlatmak mümkün. Bu yönüyle de oldukça ilgi çeken özel kuşlar arasında yer alır.