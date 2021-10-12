Hormon ne demek, ne anlama geliyor? Hormon kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Hormonların görevleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Vücudun dengesin sağlamak

2- Vücudu tehlikelere karşı uyarmak

3- Alınan vitamin ve mineralleri enerjiye dönüştürmek

4- Kan basıncını dengelemek

5- Vücut ısısını ayarlamak

Hormon Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Kalp, böbrek ve karaciğer gibi iç organların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan ve vücut için gerekli olan mineralleri enerjiye dönüştüren maddelere hormon adı verilir. Günümüzde, birçok hormon laboratuvar ortamında üretilmektedir.

Hormon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre hormon, endokrin bezlerinde salgılanıp kana karışan maddelerin ortak adıdır.

Örnekler:

1- Östrojen - Kadınlık hormonu

2- Testosteron - Erkeklik hormonu

3- Serotonin - Mutluluk ve enerji hormonu