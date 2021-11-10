Holigan ne demek, ne anlama gelir? Holigan kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Holigan kelimesi sıklıkla kullanılan ve karşılaşılabilecek olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Holigan kelimesinin genel olarak fanatizmi destekleyen kişileri ifade etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Holigan kelimesinin sahip olduğu anlam her ne kadar fanatiklik olarak bilinse bile bu fanatikliğin içerisine zarar verici eylemlerin katılması durumunda holiganlık söz konusu olmaktadır.

Holigan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Holigan kelimesi, bir konuda aşırı doz da fanatiklik ifade etmektedir. Holigan kelimesi özellikle fanatizmi destekleyen kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Kişinin sahip olduğu bir şeye karşı aşırı tutkulu davranmasının yanında aynı zamanda da çevreye zarar verici davranışlarda bulunması söz konusudur. Holigan aşırı fanatiklik durumudur.

Holigan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Holigan kelimesinin fanatikliğin üst seviyeye çıkmış ve tutkusundan dolayı da çevreye zarar verici davranışlar gösteren kişiler için kullanıldığı söylenebilir. Holigan kelimesi özellikle futbol fanatikleri için sıklıkla kullanılmakta olan bir kelimedir. Türk dil kurumuna göre holigan kelimesinin anlamı kişinin fanatikliğin abartılı ve zarar verici eylemlere sahip olması olarak ifade edilebilir.