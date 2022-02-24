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Her ilde özel eğitim anaokulu

#Milli Eğitim Bakanlığı#Özel Eğitim#Mahmut Özer
Her ilde özel eğitim anaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğrencilerinin anaokullarına erişimini artırmak amacıyla 2019’da, ülke genelinde 28 ilde bulunan özel eğitim anaokulunu 81 ile yaygınlaştırarak sayıyı 52’den 135’e çıkardı. Bakanlık, bu yıl sonunda özel eğitim anaokulu sayısını 300’e çıkarmayı hedefliyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitime erişimi 81 ilde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda okul öncesi 5 yaş grubunda okullaşma oranını, yüzde 78’den yüzde 90’a çıkardı.

Bakanlık, özel eğitim öğrencileri için de anaokullarını yaygınlaştırmaya başladı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 2019 yılında, 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunuyordu. Yeni bir çalışma ile özel eğitim anaokullarını tüm illerde kurma kararı alan MEB, çalışmalarını tamamlayarak 81 ilde özel eğitim anaokulunda hizmet vermeye başladı.

BU YIL 165 ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU DAHA AÇILACAK
Bu kapsamda 2021 sonu itibarıyla 81 ilde özel eğitim anaokulu sayısını 112’ye çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılın ilk iki ayında 23 özel eğitim anaokulu açarak özel eğitim anaokulu sayısını 135’e yükseltti. Bakanlık, özel eğitim anaokullarına erişimi artırmak için bu yıl, 165 özel eğitim anaokulu daha açacak.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede özel eğitimde sunulan hizmetin kalitesi kadar erişilebilirliğe de önem verdiklerini belirtti.

Bir taraftan verilen hizmetin kalitesini artırırken diğer taraftan bu hizmetlere 81 ilde vatandaşların kolayca erişebilmesini sağladıklarını ifade eden Özer, 28 ilde hizmet veren özel eğitim anaokulu ağını 2021 sonunda 81 ile yaygınlaştırdıklarını ve özel eğitim anaokulu sayısını da 112’ye çıkarttıklarını kaydetti.

“ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU SAYISI 300’E ÇIKARILACAK”
Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha önce sadece 28 ilde olan özel eğitim anaokullarımız, 53 ilde yeni açtığımız anaokullarıyla artık 81 ilde de hizmet vermeye başladı. 81 ilimizde en az bir anaokulunun hizmet vermesini sağlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 81 ilde özel eğitim anaokulu sayısını 2021 yılı sonunda 112’ye çıkardık. Böylece özel eğitim anaokulu olmayan ilimiz kalmadı. Diğer taraftan özellikle büyükşehirlerimize ağırlık vererek buralardaki özel eğitim anaokulu sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu yıl 188 yeni özel eğitim anaokulunu hizmete almayı hedefliyoruz. Bu hedef kapsamında, yılın ilk iki ayında 23 yeni özel eğitim anaokulunu hizmete açtık. 165 yeni özel eğitim anaokuluyla ilgili tüm planlamalarımızı da tamamladık. Bu anaokullarının yapımıyla, özel eğitim anaokulu sayısında önemli bir artış gerçekleştirerek özel eğitim anaokulu sayısını 300’e yükseltmiş olacağız."

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Özel Eğitim#Mahmut Özer

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