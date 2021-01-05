'Hayatın içindeki müfredat'

Çocuklarına destek olmak isteyen ailelere katkı için bu kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, klavye başına geçti. Önerilerini, mutfakta, pazarda, mahallede her gün deneyimlenen hayat sahnesinde, alışveriş, yemek pişirme, parkta oyun oynama gibi aktivitelerin içindeki dersleri yazdı. Bakan Ziya Selçuk imzalı 'Hayatın İçindeki Müfredat' adlı el kitabı aslında velilere yönelik bir destek materyali. Ziya Selçuk, Önsözde kitabı yazma amacını “Sadece günlük yaşantınızın, yaptıklarınızın, evde olup bitenlerin ve sokağın müfredatla ne kadar ilişkili olduğunu; çocuğun eğitim öğretimini nasıl desteklediğini size hatırlatalım istedik. Okulda öğrendiklerinin hayattaki karşılığını sizlere hatırlatmayı ve çocuğunuzun ‘Derslerde öğrendiklerim benim ne işime yarayacak?’ sorusuna vereceğiniz cevaba destek olmayı diledik” sözleriyle özetledi.

GÜNLÜK YAŞAM DA BİR ÖĞRENME ORTAMI

Günlük yaşamın aslında çocuklar için zengin ve keyifli bir öğrenme ortamı olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, yemek pişirirken maddenin katı, sıvı, gaz hallerini, çiçek büyütürken bitkilerin gelişimini, meyve yıkarken suyun kaldırma kuvvetini, kek dilimlerken kesirleri, perdeleri açıp kapatırken itme çekme hareketlerini çocukların nasıl kendiliğinden öğrenebileceğine dikkati çekiyor. Kitapta, çocukların evin içindeki işlere ve sosyal hayata daha fazla dâhil olması ve sorumluluk alanlarının ders içeriği ile ilişkilendirilerek eğlenceli biçimde genişletilmesine yönelik öneriler sunuyor.

Sade ve samimi bir dille anne babalara hitap eden kitap; anne babanın, müfredatın deneysel mekânı olarak başta evi ve hayatın her alanını çocuğa işaret etmesini istiyor. Bunun için izlenecek yolları da örneklerle anlatıyor.

“Hayatın İçindeki Müfredat; ‘Pazara Gitmek Ne İşı̇mize Yarar?’, ‘Mahallemizdeki Park Aslında Bir Laboratuvar’, ‘ Evdeki Makinelerden Haberiniz Var mı?’, ‘Matematik Muhabbeti’, ‘Çocukluğun Vazgeçilmezi Masallar’ başlıkları gibi 21 bölümden oluşuyor.

SEMT PAZARINDAN MUTFAĞA KADAR HER YER OKUL

Velinin çocuğuna yol göstererek derslerin hayattaki karşılıklarını keşfetmesine destek olmasına yardımcı olmayı amaçlayan kitap, günlük hayatın birçok alanını işaret ediyor. Ziya Öğretmen, veliyi ve onun rehberliğinde öğrenciyi; semt pazarından sokağa, mutfaktan sadaka taşına, bayramlardan hafta sonu gezmelerine birçok alana bir de Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler gibi derslerle bakmaya davet ediyor.

'Hayatın İçindeki Müfredat' kitabının tanıtımında ailelere hitap eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendileri için öğrenci ve velilerin mevcudu temsil eden sayılardan ibaret olmadığının altını çizdi. Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin her biri; üzerinde tek tek düşünülmesi, dikkate alınması gereken bireylerdir. Sizlerin ve bizlerin, evlatlarımız için gösterdiğimiz gayretin etkileri tahmin edilenden daha büyük olacak, buna eminim. Umarım her geçen günün, bizim için bilgi ve deneyim hazinesi olduğunu bilir, çocuklarımıza da bunu öğretebiliriz” dedi.

5 MİLYON ADET BASILDI

El kitabı şeklinde tasarlanan “Hayatın İçindeki Müfredat” tüm ilkokul velilerine ulaştırılmak üzere 5 milyon tane basılarak velilere ulaşması için illere gönderildi. Veliler okullarını arayıp “Hayatın İçindeki Müfredat” adlı kitabı okullarından teslim alabilecek. Selçuk programda, Hakkari, Uşak, Ağrı, Ordu ve Niğde’de kitabı okuyup etkinlikleri yapan aileler ile canlı bağlantı yaptı. Anne, baba ve çocukları kitaptan yola çıkarak yaptıkları etkinlikleri paylaştı.