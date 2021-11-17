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Hatırlamak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hatırlamak eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Hatırlamak#Nedir
Hatırlamak kelimesinin eş anlamlısı nedir Hatırlamak eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Günlük Türkçe dilinde kullanılan hatırlatmak kelimesiyle eş anlamlı olan kelime nedir? Kelimenin genel özellikleri nelerdir? Kelimenin kökü hangi dilden geliyor? Hatırlatmak kelimesinin kökü nedir ve ne tür bir fiildir? TDK'ya göre bu fiil ile ilgili örnek cümleler nelerdir? Hatırlatmak fiili ile eş anlamlı fiil ile ilgili bilgileri tüm detayları ile derledik.

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Hatara kelimesinden türeyen 'hatır' Türkçeye ' anımsama ve akla gelme gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Hatırlatma ise unutulan veya akıldan giden bir şeyin tekrar gündeme getirilip anımsatılmasıdır.

 Hatırlatmak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Hatırlatmak, bir kişiye unuttuğu bir şeyi anımsatmaktır. Unutulan bir şeyin tekrar anımsatmaktır. Hatır Arapça kökenli bir kelimedir. Başını dikti, kuyruğunu dikti anlamında Ha-ta-ra fiilinin faili 'hatır' kelimesidir. Buradaki ha hecesindeki h harfi boğazdan hırlatarak çıkarılır.

 Hatırlatma kelimesi ile eş anlamlı olabilecek birçok kelime vardır. Tenbihlemek, ihtar etmek, düşündürmek, çağrıştırmak, aklına getirmek, uyarmak ve anımsatmak gibi fiiller hatırlatmak fiilinin eş anlamlısıdır.

 Hatırlatmak Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

 Hatırlatma ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

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 - Ali sınıfa girer girmez sınav olacağımızı hatırlattı.

 - Öğretmen sınava çalışmayanların sınıfta kalacağını hatırlattı.

 - Dede torununa yalan söylemenin günah olduğunu hatırlattı.

 - Annesi çocuğuna hırsızlığın kötü olduğunu hatırlattı.

 - Alkolün ve sigaranın zararlarını hatırlatan doktor, bol bol spor yapmayı tavsiye etti.

 - Ahlaksız insanların iflah olmayacağını söyleyen Ömer, ahlaklı olmanın faziletlerini hatırlattı.

 - Komşusu açken tok yatan bizden değildir sözünü hatırlatan Osman, mahalle sakinlerine yardımlaşma konusunda hatırlatma yaptı.

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#TDK#Hatırlamak#Nedir

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