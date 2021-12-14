Haset etmek ne demek, ne anlama gelir? Haset etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Haset etmek sözcüğü herkes tarafından görülen bir sözcüktür. Haset etmek sözcüğü TDK'ya göre, kıskanma anlamına sahiptir. Haset etmek sözcüğü ayrı yazılması gereken bir sözcüktür.

Haset Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde kullanılan anlamlı sözlerle ilgili yapılan bir takım araştırmalar bulunuyor. Haset etmek sözü herkesin daha önce mutlaka duyduğu sözlerden biridir. Daha önce anlamı hakkında fikir sahibi olmayan bireyler, haset etmek kelimesinin anlam karşılığını öğrenmek istiyor. Haset etmek sözcüğünün anlamı oldukça kolaydır. Kıskanma ve çekememe, haset etmek sözünün anlamlarıdır. Haset etmek, kıskanmak anlamında kullanılan bir kelimedir.

Haset Etmek Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Haset etmek sözcüğü, kıskanmak anlamında kullanılıyor. Haset etmek sözcüğü pek çok kişi tarafından yanlış yazılıyor. Ayrı yazılması gereken sözcük türleri arasında bulunuyor.

TDK Sözlük Anlamı

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TDK'da araştırılarak öğrenilmek isteyen haset etmek sözcüğünün anlamı oldukça önemlidir. Haset etmek günümüzde kıskanmak anlamıyla bilinen ve belirlenen anlamında kullanılması gereken kelimeler arasında yer alıyor.