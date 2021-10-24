Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet'te

Haberin Devamı

Bu uygulamala ile birlikte artık sertifika almak için artık halk eğitim merkezlerine gitmek gerekmiyor. Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyenler de e-Devlet üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.

Hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini söyleyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı da tamamlamış bulunuyoruz. Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

44 MİLYON 619 BİN 327 SERTİFİKA VERİLDİ

Millî Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor. Düzenlenen kursların tüm süreçleri Bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021’ e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 kişi, 44 milyon 619 bin 327 sertifika almış bulunuyor. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.



