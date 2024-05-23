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Hafta sonu iki elektronik sınav yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#E-YDS 2024#İngilizce
Hafta sonu iki elektronik sınav yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 14:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024) İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS Almanca ve Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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Hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak e-YDS, saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. 66 salonda düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlileri dahil 501 personel yer alacak. e-YDS İngilizce’de ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakikalık ilave süre kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden veya kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri 25 Mayıs Cumartesi günü açık tutulacak.

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#ÖSYM#E-YDS 2024#İngilizce

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