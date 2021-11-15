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Gölge kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gölgenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Gölge#Nedir
Gölge kelimesinin eş anlamlısı nedir Gölgenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe bir kelime olan gölge, ''kölimek'' fiilinden türetilmiştir. Kölimek, ışığın diğer tarafa geçmesine engel olmak anlamına gelir. Gölge kelimesinin ilk anlamı ise karartıdır. Bu sözcük, tam olarak net olmayan, belirsiz cisimler için de kullanılır. Gölge kelimesi hem günlük hayatta hem de deyimlerde en çok kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Örneğin: ''Gölge gibi takip etmek.'' Gölge kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gölge kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Gölge kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Işık

2- Nur

3- Aydınlık

4- Parıltı

5- Ziya

6- Şule

7- Balkı

8- Mücella

9- Parlak

10- Işıltı

Gölge Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Saye:

 Farsça kökenli bir sözcük olan saye, günümüzde daha çok ''sayende'' şeklinde kullanılır. Sayende kelimesi ''senin yardımınla'' anlamına gelir.

 2- Karartı:

 Kara kelimesinden türetilmiş olan karartı sözcüğü, hem gölge hem de muğlak ve belirsiz anlamına gelir.

 3- Siluet:

 Resim sanatında sık sık kullanılan siluet kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir.

 4- Koyuluk:

 Koyuluk kelimesi de gölge ile eş anlamlı olan sözcükler arasında yer alıyor.

 Gölgenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Ben de kardeşim de senin ''sayende'' bir yerlere gelebildik.

 2- Bir ''karartının'' onu takip ettiğini anlayınca adımlarını hızlandırdı.

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 3- Bana seslenen adamın sadece ''siluetini'' gördüğüm için yüzünü hatırlamıyorum.

 4- Şu resmin kenarlarına biraz ''koyuluk'' ekleyebilirsin.

 

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#TDK#Gölge#Nedir

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