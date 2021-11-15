Gölge kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gölgenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Gölge kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Işık

2- Nur

3- Aydınlık

4- Parıltı

5- Ziya

6- Şule

7- Balkı

8- Mücella

9- Parlak

10- Işıltı

Gölge Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Saye:

Farsça kökenli bir sözcük olan saye, günümüzde daha çok ''sayende'' şeklinde kullanılır. Sayende kelimesi ''senin yardımınla'' anlamına gelir.

2- Karartı:

Kara kelimesinden türetilmiş olan karartı sözcüğü, hem gölge hem de muğlak ve belirsiz anlamına gelir.

3- Siluet:

Resim sanatında sık sık kullanılan siluet kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir.

4- Koyuluk:

Koyuluk kelimesi de gölge ile eş anlamlı olan sözcükler arasında yer alıyor.

Gölgenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Ben de kardeşim de senin ''sayende'' bir yerlere gelebildik.

2- Bir ''karartının'' onu takip ettiğini anlayınca adımlarını hızlandırdı.

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3- Bana seslenen adamın sadece ''siluetini'' gördüğüm için yüzünü hatırlamıyorum.

4- Şu resmin kenarlarına biraz ''koyuluk'' ekleyebilirsin.