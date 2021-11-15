Gölge kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gölgenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Gölge kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Işık
2- Nur
3- Aydınlık
4- Parıltı
5- Ziya
6- Şule
7- Balkı
8- Mücella
9- Parlak
10- Işıltı
Gölge Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Saye:
Farsça kökenli bir sözcük olan saye, günümüzde daha çok ''sayende'' şeklinde kullanılır. Sayende kelimesi ''senin yardımınla'' anlamına gelir.
2- Karartı:
Kara kelimesinden türetilmiş olan karartı sözcüğü, hem gölge hem de muğlak ve belirsiz anlamına gelir.
3- Siluet:
Resim sanatında sık sık kullanılan siluet kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir.
4- Koyuluk:
Koyuluk kelimesi de gölge ile eş anlamlı olan sözcükler arasında yer alıyor.
Gölgenin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Ben de kardeşim de senin ''sayende'' bir yerlere gelebildik.
2- Bir ''karartının'' onu takip ettiğini anlayınca adımlarını hızlandırdı.
3- Bana seslenen adamın sadece ''siluetini'' gördüğüm için yüzünü hatırlamıyorum.
4- Şu resmin kenarlarına biraz ''koyuluk'' ekleyebilirsin.