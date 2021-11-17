Gizem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gizemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Gizem kelimesiyle örnek cümleler:

1- Bu gizemli tavırları bir kenara bırakıp bana her şeyi açıkça anlatmalısın.

2- Gizem - gerilim türündeki filmleri çok seviyorum.

Gizem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Raz:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan raz kelimesi açıkça söylenmeyen, gizlenen, belli edilmeyen anlamına gelir. Bu kelime, gazel ve kaside türündeki şiirlerde, birçok tamlama ve mazmunda kullanılır. Örneğin: Raz-ı Hakikat, hakikat sırrı demektir.

2- Sır:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan sır kelimesi, uluorta söylenmeyen ve herkesten gizlenen bilgi demektir.

3- Muamma:

Manası ya da söyleniş amacı gizlenen sözlere muamma denir. Arapça kökenli bir sözcük olan muammanın sözlük anlamı ise bilmecedir. Bu sözcük edebiyatta terim anlamında kullanılır.

Gizem Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Fenafillah mertebesinde benliğinden kurtulan dervişler raz-ı hakikate erişirler.

2- Sırlarını yeni tanıştığın insanlarla paylaşmamalısın.

3- Bu muammayı bir an önce çözmemiz gerek.