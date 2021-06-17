Genç yazarın bilim kurgu yolculuğu

Yazma dürtüsünü ilkokulda keşfeden Akat’ın eğlenceli şiirler yazarak başlayan yolculuğu seri romanlarla devam ediyor. Ortaokula geçtiği yıllarda kurmaca metinler yazmaya ve yazdıklarını çevrimiçi ortamda yayınlamaya başlayan Akat’ın baskıya girmiş Alya-Hayal Et adlı bir bilim kurgu romanı var. Neredeyse bin sayfadan oluşan 3 ciltlik roman serisi ise yolda.

FELSEFE ÖĞRETMENİ YOL GÖSTERDİ

Yeteneğini erken keşfetme fırsatı bulan Akat, 4’üncü sınıftan liseye kadar Bilim Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) çocuklar için felsefe ve yaratıcı yazarlık eğitimi aldı. BİLSEM’de felsefe öğretmeni Zeynep Doymuş ile yolları kesiştikten sonra yazarlık konusunda kendini geliştirmeye başlayan Akat, ilk kitabını 12 yaşında yazmaya başladı, 3 yıl süren çalışmanın ardından kitap baskıya girdi.

“Zeynep öğretmenim bana yazarlık konusunda çok destek oldu. Kurmaca bir evren tasarlayabilecek yeteneğim olduğunun farkındaydım ama bunu edebi forma sokmak başka bir şey. Zeynep öğretmenim yazdıklarımı okur, düzenler ve tavsiyeler verir, yol gösterirdi, hala da öyle. Kitabım baskıya girmeden önce yayınevi editörü tarafından okundu elbette ama asıl editörümün Zeynep öğretmen” diyor.

DİSİPLİNLER ARASI BİLİM KURGU

Bilimsel teorileri ve felsefenin bir araya getirdiği bilim kurgu romanını şöyle anlatıyor: “İlk kitabımdan yola çıkacak olursam ‘Keşke paralel evrenler arası yolculuk yapsam’ diyorum fakat yapamayacağımı biliyorum. O zaman ben de yazarak bu yolculuğa çıkmış kadar olurum. Yapmış kadar olabilmek için bilim kurgu yazıyorum. Ayrıca anlatmam gereken şeyler olduğunu biliyorum ve bunu felsefeyle birleştiriyorum. Zihin gücüyle eşyalar hareket ettirmek, ben ortaokuldayken gündemde olan bir konuydu, araştırınca bunun parapsikoloji kapsamına girdiğini öğrendim ve ilgimi çekti. Ardından okulda verilen konferansta DNA ile kalıtsal bilgi aktarımı konusunu öğrendim ve dedim ki ‘Ben bunu yazarım’ İlk kitabımı böyle yazmaya başladım. Kullandığım teorilerden bir tanesi olan DNA ile kalıtsal bilgi aktarımı, kısaca bildiklerimizi kalıtsal yolla gelecek nesillere aktarmak anlamına geliyor. Daha sonra yazmakta olduğum evreni parapsikoloji ve paralel evrenler teorisiyle romanı genişlettim. Roman, insanların daha mükemmel bir evrene sahip olma çabasını konu alıyor ve buradaki mükemmeliyetçiliğin temeli de Platon’un İdealar evrenini irdeleyerek ortaya koydum.”

3000’Lİ YILLARDA GEÇEN BİR DİSTOPYA

Ekin’in bitirmek üzere olduğu GEN serisi üzerinde çalışmaya 8’inci sınıfta başlamış. Yaklaşık 1000 sayfadan oluşan 3 ciltlik seri, 3000’li yıllarda geçen bir distopyayı anlatıyor. Teknolojik savaşların çıktığı ve salgın bir hastalığın kol gezdiği seriyi yazmaya başladığın dünya COVID-19 gibi pandeminin fikrinin dahi ortada olmadığını söyleyen Ekin: “Seri romanımda ‘Valuvra’ adını verdiğim salgın bir hastalıktan bahsediyorum ama dediğim gibi yazmaya başladığımda pandemi yoktu. Uzun bir süre pandemiyle ilgili haberleri okurken COVID kelimesini Valuvra olarak okudum.

YAZAR OLAN EKİN BAŞKA BİRİ

“Basılmış olan kitabın başka karakterin adının bir anlamı var mı?” sorusuna “Hayır, bir hikayesi olsun demeyi çok isterdim ama internette sıra dışı isimleri aratarak buldum” diyerek gülüyor. İkinci isimi ve en sevdiği rengin birleşmesiyle oluşan Lamavia mahlasının hikayesini ise şöyle anlatıyor:

“İsmim hakkında bilinler var, katıldığım yarışmalar, projeler, patentler vesaire…. Yazılarımı bir mahlasla imzalıyorum çünkü Ekin teknik çalışır, matematik bilir, dünyaya daha bir yer haline getirmek için projeler üretmeye çalışır… Lamavia dünyaya felsefik bakar. Ekin nesnel Lamavia ise hayalperest. Yazmayı sevenler ne demek istediğimi anlayacaktır, kalemi elime aldığımda evrende bir izleyici konumda buluyorum kendimi”

“HAYALİN ÖTESİNDE”

Ekin’in kitaplarının editörlüğünü yapan Zeynep Doymuş, “BİLSEM’e başladığında benden yaratıcı yazarlık dersleri alıyordu, bu şekilde yollarımız kesişti. 4’üncü sınıftan beri kendini daha iyi geliştirebilmesi için elimden geleni yapıyorum bu yüzden kitaplarının editörlüğünü de ben üstlendim. İlk kitabı bittiğinde birkaç yayınevine gönderdik, olumlu dönüş olan yerlerden birini Ekin ailesiyle birlikte seçti ve kitap yayınlandı. Şimdi ise 3000’li yıllarda geçen bir distopya evrenini konu alan seri roman üzerinde çalışıyor. Ekin hep hayalin ötesinde düşünebilen bir çocuktu, özellikle o yaşta bir çocuk için bunları kurgulayıp ortaya çıkarmak üst düzey bir kazanım, her zaman daha iyisini yapacağını biliyorum” diyor.