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Gaye kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gayenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Gaye#Nedir
Gaye kelimesinin eş anlamlısı nedir Gayenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede yer alan kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olabilmektedir. Eş anlamı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıkları için bazı kelimeler az kullanılmaktadır. Gaye kelimesi de zaman zaman karşımıza çıkan bir kelimedir. Gaye nedir? Gaye kelimesinin eş anlamlıları nelerdir? Gaye kelimesinin eş anlamlılarını ve örnek cümlelerini detayları ile derledik.

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Gaye kelimesinin amaç veya maksat gibi eş anlamlıları bulunmaktadır.

 Gaye Nedir?

 Gaye kelimesinin anlamına bakıldığında elde edilmesi gereken veya ulaşılmak istenen olarak verilmektedir. TDK sözlüğünde gaye kelimesinin anlamına amaç ve maksat kelimeleri de eklenmiştir.

 Gaye Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Gaye kelimesinin eş anlamlı kelimelerine bakıldığında birçok kelime görülmektedir. Gaye kelimesinin en çok bilinen eş anlamlıları amaç ve hedef kelimeleridir. Gaye kelimesinin amaç ve hedef kelimesi dışında 10 adet daha eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Gaye kelimesinin eş anlamlıları defa, erek, istek, maksat, meram, uğur, usul, yol, yolculuk ve yöntem kelimeleridir. Bu kelimeler cümlede gaye kelimesi yerine yazıldığında cümlenin anlamında bir değişme olmamaktadır.

 Gaye Kelimesinin Eş Anlamlarıyla Örnekleri

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Hayatta bir gayeye sahip olunmalıdır. / Hayatta bir amaca sahip olunmalıdır. / hayatta bir hedefe sahip olunmalıdır.

Şirketimizin gayesi bu yıl içinde yurtdışına açılmak. / Şirketimizin amacı bu yıl içinde yurtdışına açılmak. / Şirketimizin hedefi bu yıl içinde yurtdışına açılmak. / Şirketimizin maksadı bu yıl içinde yurtdışına açılmak.

Hayatta ki gayen nedir? / Hayatta ki yolculuğun nedir? / Hayatta ki yöntemin nedir? /Hayatta ki isteğin nedir?

 

 

 

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#TDK#Gaye#Nedir

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