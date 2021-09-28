Fasulye nasıl yazılır? TDK'ya göre fasulye kelimesinin doğru yazımı..

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Türkçede birçok farklı kelime çoğu zaman yanlış ele alınır ve yazılır. Özellikle sesli harf üzerinden fasulye kelimesi hem yazılışı hem de okunuş kapsamında yanlış ele alınabilmektedir.



Fasulye Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde ele alınmış hali ve yazımı, ‘Fasulye’ biçiminde öne çıkar. Özellikle sesli harflere dikkat edilmeli ve bu şekilde doğru ele alınarak yazılmalıdır. En önemli sebze kaynakları içerisinde yer alan besin kültürlerinden biridir.



TDK'ya Göre Fasulye Kelimesinin Doğru Yazımı



Fasulye kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit, öne çıkan veriler doğrultusunda yanlış ve doğru ayırt edilebilir.



Fasulye (Doğru)



Fasülye (Yanlış)



Görüldüğü üzere yukarıda verilen ilk yazılışı ile beraber doğru biçimde ele alınabilir. Özellikle doğru yazılışı ile beraber aynı zamanda doğru okunuşu üzerinden de bu kelime böylece ifade edilebilmektedir.