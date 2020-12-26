118 BİN KİTAP 58 DİJİTAL İÇERİK

“Öğrencilerimize ders kitaplarının yanı sıra zenginleştirilmiş kaynaklar hazırlıyoruz. Ülke çapında geniş katılımlı projelerden birini başlattık. Bine yakın öğretmen, yönetici ve bilim insanımızın katkısıyla 118 kitap ve 58 dijital içeriği en kısa sürede paylaşmayı hedefliyoruz.

Bakan Ziya Selçuk dağıtımına başlanan 500 bin tablet bilgisayarla ilgili de açıklama yaptı. Ocak ayı sonunda tüm tabletlerin dağıtımının biteceğini söyleyen Selçuk, Kayseri’de tabletine kavuşan bir öğrenciye de selam gönderdi.

FADİME TABLETİNE KAVUŞTU

“Uzaktan eğitimde öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimizin 3. fazında 66 bin tableti daha dün illerimize teslim ettik. Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak.

Kayseri’de 12. sınıf öğrencimiz Fadime’nin tableti tamam. O, duvara yazıp yapıştırdığın notlara, çalıştığın saatlere, okuduğun kitaplara selam ederim. İyi çalışmalar kızım.”