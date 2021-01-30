Evinin bahÃ§esini sahipsiz hayvanlara aÃ§tÄ±

HAYVAN SEVGÄ°SÄ° KÃœÃ‡ÃœK YAÅžLARDA BAÅžLADI

Kars Cumhuriyet kÃ¶yÃ¼ndeki Ã§ocuklarÄ±n birÃ§oÄŸu, eÄŸitimlerinden artakalan zamanlarda hayvanlarÄ±n bakÄ±mÄ±yla ilgileniyor ardÄ±ndan atlarÄ±na binerek, kÃ¶y gezisine Ã§Ä±kÄ±yor, eÄŸlenceli anlar yaÅŸÄ±yor. Ã‡ocuklar, inek, koyun, at ve kÃ¼mes hayvanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra evlerinde bekÃ§ilik yapan kÃ¶peklerini de bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

Arda Salgar 'Tarzan' ismini verdiÄŸi atÄ±yla, Emre Salgar da 'AlkÄ±z' adlÄ± atÄ±yla her gÃ¼n kÃ¶yÃ¼n karla kaplÄ± yollarÄ±nÄ± arÅŸÄ±nlÄ±yor. Emre ve Arda kÃ¶yÃ¼n genÃ§lerine de Ã¶rnek oluyor. Emre Salgar, hayvan sevgisinin kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KuÅŸ ve kÃ¶pek derken cins horoz, tavuk, kaz ve atla devam etti. Sokakta Ã§aresiz kalan hayvanlarÄ± alÄ±p evimin bahÃ§esinde bakÄ±yorum. 'AlkÄ±z' atÄ±mÄ± da terk edilmiÅŸ yaralÄ± bir halde buldum. Eve getirdim ve babamÄ±n da yardÄ±mÄ± ile tedavi edip aylarca bakarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturdum. Åžimdi onunla Ã§ok iyi arkadaÅŸ olduk" diye konuÅŸtu.

â€˜â€™HAYVANLARA EZÄ°YET ETMESÄ°NLERâ€™â€™

Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nun 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olan Emre Salgar, kendisi gibi hayvansever olan babasÄ± Nihat SalgarÂ´Ä±n da desteÄŸi ile evin bahÃ§esini bakÄ±ma muhtaÃ§ hayvanlara aÃ§tÄ±. BahÃ§ede hepsiyle ayrÄ± ayrÄ± ilgilenen Salgar, beslediÄŸi her hayvana da isim verdi. Hayvanlara ÅŸiddet haberlerini izlediÄŸinde Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Salgar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ben hayvanlarÄ±mla konuÅŸuyorum, onlara sarÄ±lÄ±yor ve Ã¶pÃ¼yorum. Onlar benim canlarÄ±m. Evinde ya da bahÃ§esinde hayvan bakanlar bÃ¶yle baksÄ±n. YemeÄŸini, suyunu aksatmasÄ±nlar. Onlara sevgiyle yaklaÅŸsÄ±nlar. Bir yÄ±ldÄ±r at biniyorum. Ä°leride hayalim de at binicisi olmak. 'AlkÄ±z', sahipsizdi. Onu bulduÄŸumda Ã¶lÃ¼yordu ama ÅŸimdi Ã§ok iyi. Her hayvanÄ± seviyorum onlar da beni Ã§ok seviyor. Hayvanlara eziyet etmesinler onlar da birer can."

Baba Nihat Salgar (48) da "Hayvan sevgisi bebekken vardÄ±. KuÅŸlarÄ± ve kÃ¶pekleri Ã§ok severdi. KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼ hep onlarla geÃ§ti. 4 Ã§ocuÄŸum var, Emre ikincisi. Sahipsiz hayvanlarÄ± getirip evin bahÃ§esinde bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. Onlara Ã§ok iyi bakÄ±yor. Biz de destek veriyoruz. TÃ¼m hayvanlarÄ±n da onu Ã§ok sevdiÄŸini gÃ¶rebiliyoruz" diye konuÅŸtu.

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