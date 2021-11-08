Ev ve okul arasındaki sınır kalktı

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Eğitim Reformu Girişimi’nin Eğitim İzleme Raporu 2021, Eğitim Ortamları dosyası kapsamında yedi farklı ilden 47 idareciyle gerçekleştirilen görüşmelerde, ebeveynlerin eğitimde değişen rolleri ana konu başlıklarından biri oldu. Katılımcılar, okul ve ev ortamlarının uzaktan eğitimle birlikte iç içe geçtiğini, ebeveynlerin derslere müdahale ettiği durumlar yaşanabildiğini, bunun yanı sıra ebeveynlerin idarecilere yönelik şikâyet ve taleplerinin arttığını söylüyor.

İDARECİLERE GELEN ŞİKAYETLER ARTTI

Rapor kapsamında yapılan görüşmelerde idareciler, yeni iletişim yöntemleriyle ebeveynlerle iş birliğini çoğaltacak yollar aradıklarını söyledi. Bazı özel okullar, salgın sürecinde ebeveynlerin de sosyal duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunu fark ederek ebeveyn-öğrenci-öğretmen iş birliğini güçlendirecek seminerler düzenledi. Katılımcılar salgın süresince hızlı değişen kararları uygulamada ve ebeveynlere aktarmakta güçlük çektiklerini belirterek, eğitim programlarıyla birlikte endişeleri de yönetmek durumunda kaldıklarını söylediler. Ayrıca salgın süresince öğrencilerin okul ve ev yaşamı arasındaki sınırların kalktığını, öğrencilerin ev içi yaşamlarına ilişkin daha fazla bilgi edindiklerini, ihtiyaçlarına tanıklık ettiklerini vurguladılar.

EBEVEYENLİK STRESİ ARTTI

Yapılan farklı çalışmalar da salgın döneminde ebeveynlik stresinin arttığını söylüyor. Ebeveynlik stresi, çocuk sahibi olmanın gerektirdiği görevlere uyum sağlama konusunda yaşanan fizyolojik ve psikolojik tepkilerden oluşan bir süreç olarak tanımlanıyor. Raporda kaynak gösterilen Alper Bıkmazer ve araştırma ekibinin Nisan 2020’de Türkiye’de 6-18 yaş arası çocuğu bulunan 3 bin 278 ebeveynle görüşerek gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, ebeveynlerin kendilerinin veya sevdiklerinin enfeksiyon kapması, mali durumlarının geleceği, çocuklarına bakım vermekte zorlanma konularında endişeli oldukları ve belirsizlikle baş etmek için tüm haber kaynaklarını taramaya yöneldikleri ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre özellikle hanede sağlık çalışanı, kronik hasta ya da psikolojik desteğe ihtiyaç duyan biri varsa stres düzeyi de artıyor..

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EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ NEDİR?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri ve farklı görüşlerle katkı sağlamak için bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak 2003 yılında kuruldu. ERG, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması amacıyla çalışıyor, her yıl eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek ‘Eğitim İzleme Raporları’nı yayınlıyor, eğitim politikalarının süreç ve çıktılarını iyileştirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için araştırma ve politika belgeleri hazırlıyor.