Eski Bakan’ın yeni imajı

Selçuk’un yeni imajı büyük ilgi gördü. 500 bine yakın beğeni ve 7 binden fazla yorum alan fotoğrafta takipçiler en çok Selçuk’un bıyıkları ve sakalıyla ilgili yorum yaptı. Yaklaşık bir aydır gözlerden uzak olan Ziya Selçuk’un yeni imajıyla daha genç ve dinç göründüğü yorumları yapıldı.

Selçuk takipçilerine yeni imajını yansıtan fotoğrafının yanda yer alan şu satırlarla seslendi: “Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar ‘Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde’ dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması:) Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir.”

‘ÖZLEDİK SİZİ’

Selçuk’un paylaşımına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

" Çok güzel izler bıraktınız Ziya Hocam. Teşekkür ederiz. Çocuklarım size evden hep bir mesaj gönderirdi? Takiplerindeydiniz... Anne öyle diyelim, böyle diyelim, teneffüsler uzun olsun, okulun ilk teneffüs dondurmasını vermediler vss... vsss.. Sevdikleri şeyleri duyduklarında sessizce gülerlerdi... Özledik sizi.

- Fotoğrafı görünce tanıyamadım, bakanken yaptıklarınızın daha iyisini yapacağınıza inanıyorum.

- Hani eski bir resme bakarken...

- Evet hocam emekli olunca bayağı değişmişsiniz.

- Sakal yakışmış, belli ki rahatlamışsınız hocam. Yeni işlerinizde de başarılı olacağınıza inanıyoruz”

- Evet hocam öğretmen nerede olursa olsun ne durumda olursa olsun yine öğretmendir.

- Ziya Bey vbakan değil bir öğretmen olarak o koltukta verdiğiniz her mücadele için teşekkürler.