Erdoğan: Yüz yüze eğitim kabine gündeminde

Eğitim gündemine ilişkin sorulara da yanıt veren Erdoğan yüz yüze eğitimin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında görüşüleceğini belirterek şunları söyledi:

"OKULLAR AÇILACAK MI?

Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz.

YKS'DE BARAJ PUANININ DÜŞMESİ

Bu yıl YÖK sınavlarına giren gençlerimize tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılması kararını aldık. Bu onlara çok büyük bir imkan sağlıyor."