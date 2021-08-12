MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriErdoğan: Yüz yüze eğitim kabine gündeminde
GeriEğitim Erdoğan: Yüz yüze eğitim kabine gündeminde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 12.08.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Erdoğan: Yüz yüze eğitim kabine gündeminde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdoğan: Yüz yüze eğitim kabine gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Kanal D- CNN Türk canlı yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. 

Eğitim gündemine ilişkin sorulara da yanıt veren Erdoğan yüz yüze eğitimin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında görüşüleceğini belirterek şunları söyledi:

 "OKULLAR AÇILACAK MI?
Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz.

 YKS'DE BARAJ PUANININ DÜŞMESİ
Bu yıl YÖK sınavlarına giren gençlerimize tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılması kararını aldık. Bu onlara çok büyük bir imkan sağlıyor."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi