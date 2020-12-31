'En yüksek kadroyu almak için çalışıyoruz'

Bakan Selçuk, 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarını söyledi. Selçuk, yeni yıldaki öğretmen atamalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu bütçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi bakanlığa ne kadar kadro verilebileceğiyle ilgili bir genel değerlendirme yapılıyor. MEB, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bütçenin imkânlarının çalışılıp bir öngörüde bulunulması ve mesela geçen sene salgından kaynaklanan yeni kadro ihtiyacı bir yıl öncesinden öngörülemediği için bambaşka tedbirler alındı kadro önceliklerinde. Bizim mevcut durumumuzu ortaya koyup sağlık, emniyet, güvenlik gibi diğer alanların da personel ihtiyaçları var, tabii ki onlarla birlikte değerlendirip eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu almakla ilgili çalışmalarımız elbette devam ediyor. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN GÖREV SÜRESİNİ 6 YILDAN 4'E İNDİRDİK

Türkiye, geçmişte öğretmen dağılımı bakımından büyük uçurumları yaşayan bir ülkeydi. Hükümet bu konuya yönelik tedbirler aldı, eski Milli Eğitim bakanlarından Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz, bu konuda çok emek harcadı, sağ olsunlar. Geçmişte yapılan çalışmalara, PISA ve TIMMS'deki yüksek başarımız için de gerçekten teşekkür borçluyuz. Türkiye'nin öğretmen doluluğunda en dezavantajlı yeri Marmara Bölgesi. Güneydoğu ya da Doğu Anadolu bölgeleri sanıldığı gibi bu anlamda dezavantajlı değil, bu bölgelerde doluluk oranı yüzde 94. Bir çocuk ilkokulu, ortaokulu, liseyi dört senede bitiriyor, biz de sözleşmeli öğretmenlerimizin altı yıl olan bu görev süresini dört seneye indirdik. 'Dört sene burada hizmet edin' diyoruz. Poliste, hekimde, askerde, hakimde olduğu gibi öğretmenlikte de olmalı."