EKPSS kura başvuruları başladı

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle:

“7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’ uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak. Kuraya; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 18-30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekiyor.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecekler. Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-01 Aralık 2020 tarihlerinde aday tarafından yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 1 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı, banka kartı veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 01 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’nci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek. EKPSS/Kuraya; 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecekler. “Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi’ne sahip olanlar, 2020-Kura’ya başvurabilecekler. 2020-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2020-Kura’ya başvuramayacaklar.”